Darius Olaru (26 ani) a intrat pe teren în repriza secundă a meciului cu Farul și a înscris două goluri prin care FCSB a obținut prima victorie din acest sezon de Liga 1, scor 3-2.

Căpitanul grupării bucureștene și portarul Ștefan Târnovanu (24 ani) au afirmat că principalul obiectiv este calificarea în Liga Campionilor.

Olaru a intrat în locul lui Alhassan și a marcat în minutele 87, cu un șut excelent de la distanță, și 90+4, dintr-un penalty controversat.

FCSB - FARUL. Darius Olaru: „Trebuie să câștigăm și în campionat, sunt puncte importante și vom alerga după ele”

Mijlocașul a afirmat că FCSB trebuie să joace la un nivel ridicat și în Liga 1, dacă vrea să devină din nou campioană.

„Din păcate, nu stăm foarte bine în campionat. Trebuie să strângem puncte și să revenim unde ne este locul. Știam că avem nevoie de victorie în această seară, ne bucurăm că pe final am reușit să o obținem.

Nu cred (că a devenit indispensabil pentru FCSB - n.r.). Toată echipa a jucat bine, am avut multe ocazii în prima repriză, se pare că avem și destul de mult ghinion, ba un gol deviat, au avut două șuturi pe poartă și au marcat două goluri, noi am avut ocazii și nu am reușit să marcăm. Mă bucur că am intrat bine și am întors rezultatul.

Începuturile de sezon nu le gestionăm bine, doar sezonul trecut a fost diferit, când am câștigat și campionatul. Trebuie să știm să gestionăm mult mai bine și meciurile astea pentru că sunt puncte importante și după vom alerga foarte mult după ele ”, a afirmat Darius Olaru la DigiSport.

Olaru: „Deocamdată gândul nostru este la Europa”

Căpitanul celor de la FCSB a afirmat că cel mai important obiectiv pentru gruparea bucureșteană este calificarea în Champions League.

„ Champions League este cel mai aproape obiectiv pentru noi, este visul nostru, pentru asta am muncit campionatul trecut. Am câștigat campionatul degeaba dacă nu reușim să facem rezultate și în Europa.

Încercăm să ne concentrăm și în campionat să facem puncte, dar deocamdată gândul nostru este la Europa. Sunt sigur că suporterii vor veni, vor umple stadionul și îi vom face fericiți.

Am simțit ceva înainte de meciul tur (durere - n.r.), dar acum sunt mai bine și încerc să fiu pregătit pentru meciul cu Sparta”, a mai spus Olaru.

Ștefan Târnovanu: „Luăm gol la fiecare fază. Adversarii lovesc mingea greșit și intră în poartă”

Portarul Târnovanu consideră că FCSB are ghinion și a explicat că adversarii dau gol chiar și atunci când lovesc mingea greșit.

„Un meci pe care l-am început foarte prost, am luat gol dintr-un șut deviat, am egalat înainte de pauză, credeam că va fi egal, iar am primit un gol, centrează Popescu, îi sare mingea lui Gregoryan, bară-gol. Șansa face parte din fotbal.

În partea a doua am reușit să întoarcem jocul și asta e singura parte bună pentru mine. Au intrat foarte bine. Olaru a dat gol, Șut a scos penalty.

Luăm gol aproape la fiecare fază pe care o au adversarii. Și azi au avut două ocazii și au dat două goluri. Și noi am avut faze multe și nu am marcat. Lovesc mingea greșit și intră în poartă, nu știu ”, a afirmat Târnovanu la Prima Sport.

Târnovanu: „Ne gândim doar la calificare. Putem să trecem de Sparta”

Și portarul celor de la FCSB consideră că Liga Campionilor rămâne principalul obiectiv al campioanei României.

„Ne gândim mereu la meciul care urmează deocamdată. Poate mai mult la Europa, este un obiectiv pe care vrem să-l îndeplinim. E sold-out, le mulțumim fanilor, încercăm să-i facem fericiți.