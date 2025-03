Solicitarea lui Popovici  Campionul olimpic vrea ca bazinul „Lia Manoliu” să fie recondiționat : „Este abandonat de 7-8 ani”

David Popovici (20 de ani) a vorbit despre starea bazinului de înot „Lia Manoliu”.

Înotătorul român a subliniat că acest bazin este abandonat de 7-8 ani, o problemă pe care o tot semnalează public.

David Popovici s-a întors recent dintr-un cantonament de pregătire în Turcia, unde a petrecut trei săptămâni antrenându-se la altitudini de peste 2.000 de metri.

David Popovici cere recondiționarea bazinului „Lia Manoliu”: „Voi vorbi despre asta de câte ori am ocazia”

„Acum 2-3 zile a ieșit un reportaj foarte bine documentat la «România, te iubesc», în legătură cu starea bazinelor și a centrelor de natație din țară.

Am dat și eu un mic interviu în cadrul documentarului legat de bazinul de la «Lia Manoliu», din interior, pentru care încerc să mă zbat de când s-au pus toate reflectoarele pe mine.

Bazinul de la «Lia Manoliu» este abandonat de 7-8 ani. În loc să se rezolve problema, s-a oprit totul. Voi vorbi despre asta de câte ori am ocazia.

Am vorbit în nenumărate rânduri, când am avut 20 de microfoane în faţă, am fost difuzat pe cele mai mari posturi din România și s-au făcut pași foarte mici ”, a spus David Popovici, în cadrul Galei Sportului Românesc, organizată de Agenția Națională pentru Sport.

Nu știu ce se poate face pentru înotul românesc, concret. Știu ce pot face eu pentru toți tinerii și copiii care mă urmăresc. Vreau să-i inspir, vreau să fiu un exemplu pozitiv, asta am făcut și asta voi face David Popovici

Ce își propune Popovici pentru Campionatul Mondial?

David Popovici se pregătește pentru Campionatul Mondial de Natație din 2025, care va avea loc între 11 iulie și 3 august, la Singapore, conform worldaquatics.com.

„Voi avea două competiții până la Mondiale, Campionatul Național, de unde nu lipsesc mai niciodată, și Campionatul European de tineret, sub 23 de ani, după care Mondialele în Singapore.

Ce îmi propun? Ce mi-am propus întotdeauna.

Nu s-a schimbat absolut nimic, nu contează că acum sunt și campion olimpic. Acum am încă un titlu de apărat”, a mai spus Popovici.