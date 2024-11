Bălașa, sub aripa lui De Rossi   Românul trecut pe la AS Roma explică de ce jucătorii tineri eșuează în străinătate

În 2013, Mihai Bălașa (29 de ani), pe atunci doar un puști de mare perspectivă, de 18 ani, pleca de la Viitorul Constanța și semna cu celebra AS Roma, în schimbul sumei de 150.000 de euro.

Jucătorul a recunoscut că a acceptat oferta italienilor pe baza mai multor promisiuni care, ulterior, nu s-au materializat.

Mihai Bălașa provine dintr-o familie de fotbaliști, iar cariera sa nu este una întâmplătoare.

Tatăl său, Cristian, a fost un jucător bun al Ligii 1, cu peste 300 de meciuri pentru Chindia Târgoviște, FC Argeș, Farul, Oradea și Concordia Chiajna.

La 17 ani, Mihai Bălașa avea să debuteze pe prima scenă a fotbalului românesc, în tricoul celor de la Viitorul Constanța, într-o înfrângere cu Gaz Metan, acasă, scor 0-1, sub comanda lui Cătălin Anghel.

Lumea fotbalului îl plasa pe fundașul care juca și la naționalele de juniori pe o listă a jucătorilor români de mare perspectivă.

Bălașa nu a făcut față la AS Roma

Daniel Bălașa s-a aflat sub contract cu AS Roma timp de patru sezoane. În toată această perioadă nu a bifat niciun meci pentru prima echipă a romanilor.

S-a aflat pe banca de rezerve la un meci din Serie A, înfrângere în deplasare, cu Genoa, scor 0-1, însă nu a fost introdus pe teren.

Fundașul român a fost trimis sub formă de împrumut la Crotone pentru două sezoane (Serie B), plus încă o stagiune la Trapani (Serie B), dar Roma a considerat că nu are argumente suficiente să-l păstreze.

În ianuarie 2017, Roma l-a vândut pe Bălașa la FCSB, în schimbul a 500.000 de euro.

Actualmente legitimat la Farul Constanța, Mihai Bălașa a rememorat perioada de la AS Roma.

„Eu zic că m-a ajutat foarte mult. M-a dezvoltat foarte mult ca gândire, chiar dacă am ajuns acolo şi nu a fost exact cum voiam. Pentru că atunci când am plecat acolo, mi s-a spus că o să mă antrenez cu prima echipă şi o să joc la primavera la început, dar nu a fost chiar aşa!

Dar chiar şi aşa, m-a ajutat foarte mult. Am văzut cum este afară, ce se cere, ce se vrea. Când am ajuns acolo erau jucători de 17-18 ani care aveau contract cu Nike, primeau ghete şi de toate. Eu, care jucasem în prima liga la noi, îmi cumpăram singur...

Se vedea că sunt cu un pas în faţa noastră, să spun aşa. Toţi erau OKcu noi. Ne luau lângă ei. Dar singurul care era mai apropiat de noi era Daniele de Rossi pentru că noi veneam de la Primavera, acolo era antrenor tatăl lui şi cred că de asta era mai protector cu noi, vorbea mult cu noi, ne încuraja”, a povestit Mihai Bălașa, conform orangesport.ro.

Bălașa: „Afară, când greșești nu-ți spune nimeni nimic”

De asemenea, Mihai Bălașa și-a expus punctul de vedere în privința jucătorilor români, tineri (cum a fost și cazul său), care nu reușesc să se impună în străinătate. Un motiv ar fi sistemul juvenil din țara noastră și oamenii care îl administrează.

Întrebat de ce nu se impun jucătorii români în străinătate, Bălașa a spus: „Cred că au nevoie de mai mult curaj şi mai multă personalitate. Pentru că la noi, la juniori, când toţi antrenorii se gândesc să câştige, poate unii exagerează ţipând. Și când cineva urla la un copil, după aia se fac lucrurile de frică.

Pe când afară, nu: greşeşti o dată, greşeşti de două ori, nu îţi spune nimeni nimic. Din contră, te încurajează. La noi, dacă ai greşit odată, de două ori, te-a trecut pe bancă şi automat joci cu frică!”, a completat Mihai Bălașa.