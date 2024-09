Dinamo - FC Botoșani 2-2. Dennis Politic (24 de ani) a marcat golul doi al „câinilor” pe „Arcul de Triumf”.

Gazdele au avut 2-0 în minutul 77, însă moldovenii au reușit să egaleze.

Dinamoviștii sunt extrem de dezamăgiți de faptul că nu au știut să profite de avantajul de două goluri de pe tabelă și au scăpat printre degete două puncte extrem de importante.

Dinamo - FC Botoșani. Politic: „Au fost greșeli individuale”

Dennis Politic a fost rezervă în această partidă, însă a fost introdus pe teren în startul reprizei secunde. În minutul 71, mijlocașul avea să modifice tabela: 2-0 pentru Dinamo și zarurile păreau aruncate.

Finalul de meci a fost incendiar: dinamoviștii au greșit mult în defensivă, iar moldovenii nu au iertat. Au marcat de două ori și au obținut un punct de moral.

„Sunt dezamăgit. Simt că am pierdut două puncte importante. Am condus cu 2-0, acasă, mai erau 20 de minute. Trebuia să ținem de rezultat.

În primul rând, au venit din greșeli individuale, e vina noastră. Nu vreau să comentez arbitrajul. Nu am văzut reluările. Noi trebuia să gestionăm mai bine 2-0 acasă. Asta am de spus.

Am avut rezultate bune acasă, am demonstrat că suntem o forță, avem un grup unit. Măcar nu am pierdut și mergem la Constanța, săptămâna viitoare, să luăm cele trei puncte”, a declarat Dennis Politic la Digi Sport.

