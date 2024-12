Dinamo - Rapid 0-0. Dennis Politic (24 de ani) a vorbit despre meciul de pe Arena Națională.

Dennis Politic, căpitanul lui Dinamo aseară, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale în meciul cu Rapid, încheiat 0-0

Dinamo - Rapid 0-0. Dennis Politic: „Ne vom bate la titlu”

„Suntem mulţumiţi. Totuşi, am fost echipa care a jucat mai bine şi am avut ocazii mai clare . Nu pot spune că am avut nişte şanse bune.

N-am avut vreo ocazie din doi metri sau unu la unu cu portarul. Ocaziile mi le-am creat singur.

Pe plan profesional vreau să devin mai bun şi să rămân sănătos. Să îmi ajut echipa să intrăm în play-off şi să ne batem la titlu.

Vreau şi la naţională, sper ca performanţele mele pe teren să convingă” a declarat Dennis Politic, conform orangesport.ro.

Cu siguranţă când ne vom întoarce la anul, play-off-ul îl vom ţinti. Dar după ce ajungem, ne vom bate la titlu, cred că avem şanse reale. Cred că suntem favoriţi în majoritatea meciurilor Dennis Politic

Roșca: „Să vii de la baraj în sezonul trecut și să te bați pentru play-off...”

Portarul Alexandru Roșca (26 de ani) a făcut un meci excelent cu giuleștenii și e încântat de primul lui derby:

„Ne-am dorit tare mult să câștigăm și să ne facem o vacanță frumoasă. E un rezultat echitabil, la cum s-a jucat.

A fost minunat, a fost primul meu derby, m-am simțit extraordinar. A fost incredibil! Am fost pe bancă și cu FCSB și mi s-a părut la fel. Acum, să-l prind din teren... A fost wow!

Mi-aș dori ca echipele cu tradiție să se califice în play-off, să fie meciuri frumoase.

Să vii de la baraj în sezonul trecut și să te bați pentru play-off... Este ceva minunat!

Dinamo pe podium? Sună foarte bine! Noi ne-am dorit să încheiem anul pe primul loc, dar asta a fost”.

Ce urmează pentru Dinamo și Rapid în Liga 1

În urma rezultatului cu Rapid, Dinamo s-a clasat temporar pe locul secund în Liga 1, cu 36 de puncte acumulate.

Giuleștenii rămân în afara play-off-ului, pe locul opt, cu doar 29 de puncte acumulate.

„Câinii” încep anul 2025 cu meciul împotriva celor de la Universitatea Craiova, pe 19 ianuarie.

În schimb, Rapid va începe anul 2025 cu un meci împotriva celor de la Poli Iaşi, pe 20 ianuarie.