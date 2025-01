„A avut șanse!” Un jucător de la Dinamo, pe picior de plecare. Anunțul lui Nicolescu: „Trebuie să facă o schimbare”

Ahmed Bani (22 de ani) ar putea-o părăsi pe Dinamo în aceste zile

Fotbalistul are o ofertă din Liga 1 și variante de afară

Nici clubul nu insistă pentru rămânerea lui

Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a recunoscut că sunt șanse reale ca Bani să plece de la Dinamo în acest mercato.

Mijlocașul se află de cinci ani la prima echipă a „câinilor”, însă pare că evoluția sa profesională a stagnat. Nu reușește să se impună ca titular, iar șefii clubului se gândesc că o despărțire ar fi benefică pentru ambele părți.

Ahmed Bani ar putea pleca de la Dinamo

Ahmed Bani a marcat un gol și a oferit trei pase decisive în Liga 1 în acest sezon, în cele 12 partide jucate.

Cu toate acestea, nu reușește să-și găsească loc în primul „11”, în benzi, în fața lui Georgi Milanov, Hakim Abdallah sau Denis Politic.

„Ahmed Bani a avut foarte, foarte, foarte mult șanse să joace și să-și câștige locul, acum ține de fiecare. Nu [e un capăt de lume dacă vrea să plece].

Am vorbit cu el despre dorința lui de a pleca, avem discuții cu un club din România, nu știu care e poziția lui.

Are 5 ani aici deja, marja lui de progres… trebuie să facă o schimbare, e un pic plafonat”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Concluzii după amicalul cu Zurich: „Prima repriză a fost mai reușită”

Dinamo a fost învinsă, miercuri, de Zurich, scor 1-3, în primul meci al cantonamentului din Antalya.

După o primă repriză solidă, formația lui Zeljko Kopic a cedat inițiativa în actul secund.

„Cu Zurich a fost un ritm foarte bun, lucru remarcat și de Mircea Lucescu, a spus că a fost un meci cu ritm. Nu ne-a interesat rezultatul, ci să avem două formule de joc, să avem intensitate.

Prima repriză a fost mai reușită, a doua mai puțin. Am avut și improvizații, Licsandru s-a accidentat și am jucat cu Mărginean fundaș central. Are o mică leziune, va sta câteva zile.

Mai în glumă, mai în serios, dacă era meci oficial, făceam cerere de recuzare a arbitrului.

S-au întâmplat mai multe, ne-au anulat golul de 2-0, a scăpat Hakim singur la 1-1și au semnalat un ofsaid inexistent.

Arbitrul i-a lăsat destul de agresivi. Un arbitraj ca de vacanță”, a adăugat Andrei Nicolescu.

Alex Pop e foarte inteligent, a priceput foarte repede, mi s-a părut că s-a integrat în sistemul nostru de joc. Poate și mai bine de atât, dar a făcut o repriză bună azi. N-a părut din alt sistem decât cel pe care-l jucăm noi. Andrei Nicolescu

Ianis Stoica, dorință imposibilă

Dinamo s-a interesat, în aceste zile, de achiziționarea atacantului Ianis Stoica de la FC Hermannstadt, însă clubul sibian a transmis clar: dorește 1.500.000 de euro în schimbul său.

Andrei Nicolescu recunoaște că, în acest moment, Dinamo nu are forța financiară pentru a putea realiza mutarea.

„ Transferul lui Ianis Stoica nu e realizabil pentru noi, e clar. Dacă astea sunt condițiile (n.r. prețul de 1,5 milioane cerut de sibieni), nu avem cum să le îndeplinim.

Am încercat să avem discuții inițiale prin directorul sportiv, am primit răspunsul prin presa. Căutăm soluții în continuare, cât de repede se poate.

Vrem să întărim toate departamentele. E vorba și de jucători români, străini, în funcție de ce opțiuni avem, vom completa și cu jucători străini”, a completat Andrei Nicolescu.

VIDEO Dinamo - FC Zurich 1-3