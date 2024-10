MECI SPECIAL PENTRU Opruț  Fundașul lui Dinamo revine la Sibiu ca adversar și vrea apoi revanșa cu FCSB : „Rezultatul din Europa nu e unul plăcut pentru ei”

Raul Opruț este nerăbdător să se întoarcă la Sibiu, unde va fi adversarul fostei sale echipe.

FC Hermannstadt - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, în etapa #14 a Ligii 1.

Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro dar și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fundașul stânga al lui Dinamo va juca mâine împotriva fostei sale echipe, FC Hermannstadt. Înaintea duelului, fotbalistul a vorbit despre fostul său club, dar și despre perioada prin care trece Dinamo.

Meci special pentru Raul Opruț, împotriva celor de la Hermannstadt

„Va fi un meci mai special cu Hermannstadt, pentru că mă întorc pe terenul unde am debutat în prima ligă din România, unde am jucat 4 ani. Am mulți prieteni apropiați acolo, mă voi bucura să-i revăd.

Dar e un meci important pentru noi, ca echipă. Suntem motivați, în fotbal, la câteva zile distanță poți arăta că a fost doar un pas greșit. Trebuie să dăm mai mult în ofensivă și să ne facem jocul.”, a declarat Opruț, înaintea meciului.

158 de meciuri a adunat Opruț în 4 ani la Hermannstadt, reușind 5 goluri și 12 pase de gol

Opruț, despre forma lui Dinamo și derby-ul cu FCSB

Întrebat despre lipsa de rezultate din ultimele meciuri ale „câinilor”, fundașul stânga a ținut să liniștească fanii.

Totodată, Opruț a vorbit și despre revanșa cu rivalii de la FCSB, pe care „câinii” îi vor întâlni în Cupa României, pe 30 octombrie, de la ora 21:00.

„Nu e niciun blocaj, avem 18 puncte, suntem la 3 puncte de locul 2. E un proces, sunt perioade mai dificile, dar cu siguranță vom trece peste.

Ne gândim la play-off, dar luăm meci cu meci. Sunt sigur că ne vom bate la play-off până în ultima etapă.

Miercuri avem șansa să ne luăm revanșa cu FCSB. Vrem să mergem cât mai departe în Cupă, trebuie să respectăm competiția și să facem fanii fericiți.

M-am uitat foarte puțin la meciul lui FCSB de joi seară, am avut alte lucruri de făcut pe acasă.

Rezultatul nu e unul plăcut pentru ei, sunt meciuri europene, dai de echipe puternice, bune, cu jucători valoroși. E o competiție în care poți să acumulezi experiență europeană”, a comentat Raul Opruț.