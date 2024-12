„Eroarea mea!”Maxime Sivis își recunoaște vina la golul lui Sepsi. Colegii îl apără: „Se întâmplă”

Dinamo și Sepsi au terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), sâmbătă seară, pe „Arcul de Triumf”, într-o partidă din etapa #18 din Liga 1.

Golul oaspeților a fost marcat din penalty, în minutul 90+9, în urma unei gafe a fundașului dreapta Maxime Sivis (26 de ani).

În minutul 90+6, în încercarea de a degaja balonul din propriul careu, francezul Maxime Sivis a degajat piciorul unui adversar. Centralul Szabolcs Kovacs a avut nevoie de VAR pentru a acordat lovitura de la 11 metri.

După meci, Sivis și-a recunoscut greșeala de la golul egalizator. Echipa avea mare nevoie de puncte, mai ales într-un campionat atât de echilibrat

„Este o mare eroare din partea mea. Am pierdut două puncte aiurea în cursa pentru play-off. Trebuie să ne câștigăm punctele în partidele de acasă. Da, a fost penalty, eroarea mea”, a declarat Maxime Sivis, la Digi Sport.

Cătălin Cîrjan: „Așa este fotbalul”

Cătălin Cîrjan consideră că echipa ar fi trebuit să tureze motoarele clipă și să caute golul doi, pentru a-și asigura victoria.

Nu s-a întâmplat acest lucru, iar jucătorii celor de la Sepsi au prins curaj, treptat. Pe final, fotbalul i-a premiat pe cei care au păstrat încrederea la cote maxime. În acest caz, pe Sepsi.

„Prima repriză, una foarte bună pentru noi, am ținut de minge, ne-am creat foarte multe ocazii. Din păcate, același lucru ca-n ultimele meciuri: avem ocazii, marcăm un singur gol, apoi ne apărăm. Am luat golul cum l-am luat. Suntem foarte dezamăgiți, pentru că puteam să fim pe primul loc acum. Așa este fotbalul, mergem înainte.

Chiar ne gândeam la asta, am ieșit foarte montați. S-a văzut asta în prima repriză. Am jucat ca o echipă, se vede că suntem ca o familia și ne-a lipsit șansa în seara asta.

Terenul greu, dar jucăm foarte bine. Am ținut de minge. Chiar îi auzeam pe adversari că nu puteau să iasă din propria jumătate. În a doua repriză nu am început la fel de bine, i-am lăsat să ne atace, nu am marcat al doilea gol și a venit acel gol.

Cred că avem rezultate foarte bune. Suntem acolo sus. Nu se aștepta nimeni la începutul sezonului. Când am semnat, lumea râdea și spunea că o să retrogradez cu Dinamo, iar acum ne batem acolo sus pentru primele locuri. E ceva extraordinar.

Așa o vedeam, o victorie asigurată, eram mulți acolo, ne apăram, dar se întâmplă. Sper să reușim să obținem cele trei puncte în Cupă”, a declarat Cătălin Cîrjan, la finalul partidei, potrivit digisport.ro.

Raul Opruț: „Am avut meciul în mână”

De asemenea, nici Raul Opruț nu a dorit să arunce vina pierderii celor două puncte pe umerii lui Maxime Sivis.

În opinia sa, Dinamo a avut meciul în mână și ar trebuit să gestioneze finalul de joc mult mai bine decât a făcut-o.

„Nu cred că a fost lipsă de concentrare. Știți cum e fotbalul, când arunci mingi la întâmplare se poate întâmpla orice.

Am făcut o primă repriză foarte bună. A doua am început mai prost. Eu au prins încredere, dar nu este o scuză. Am avut meciul în mână. Dacă ne dădeam gol mai devreme și nu mai atacam, înțelegeam. Dar noi am mai avut situații. E mare regretul”, a completat și Opruț.

Erau trei puncte pe care trebuia să le câștigăm. Am pierdut două puncte cu Botoșani, când am avut 2-0. Sper ca la final aceste puncte să nu facă diferența pentru că e un campionat foarte strâns și suntem printre echipele ce se bat la play-off Raul Opruț