FC Voluntari joacă acasă cu Dinamo în play-off-ul Cupei României. Ilfovenii au scos la vânzare bilete cu prețuri uriașe pentru competițiile din România.

Meciul e în manșă unică, miercuri de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Dinamo a reacționat după ce fanii bucureștenilor s-au plâns de prețurile piperate impuse de FC Voluntari.

„Câinii” au semnalat încălcarea regulamentului prin depășirea baremului de 30 de lei impus de FRF pentru fazele preliminare ale Cupei României și anunță că au sesizat deja comisiile.

„Ne confruntǎm, în mod evident, cu un demers abuziv, care trebuie imediat îndreptat. Prin stabilirea discreționară a unor tarife excesive se încalcă dreptul legitim al fanilor de a asista la meci, situație care creează prejudicii fenomenului fotbalistic în ansamblu.

Descurajarea prezenței suporterilor în tribună reprezintă o practică inacceptabilă, care contravine atât regulamentelor Federației, cât și sensului firesc al oricărei competiții sportive.

Solicităm clubului FC Voluntari să elimine tariful abuziv și să returneze diferența de 50 de lei suporterilor care au plătit deja un preț excesiv și neregulamentar! Menționǎm cǎ Dinamo 1948 a sesizat și forurile competente sǎ remedieze aceastǎ situație”, se arată în comunicatul lui Dinamo.

Comunicatul întreg postat de Dinamo:

Oficialii celor de la Voluntari și-au dat seama că au comis o greșeală când au stabilit prețul biletelor.

Ilfovenii trebuie să acorde 5% din bilete galeriei oaspeților, iar prețul acestora este plafonat de FRF și nu poate depăși 30 de lei înainte de faza grupelor Cupei.

Voluntari stabilise prețul la 50 de lei, însă acesta va fi redus la 30 pentru a respecta regulamentele. Celelalte prețuri rămân neschimbate.

Știrea inițială

Prețuri șocante la FC Voluntari - Dinamo

Organizatorii au deschis 3 sectoare pentru vânzare online și au pus prețuri de 80 de lei în peluza oaspeților.

La Tribuna 1, un bilet costă 120 de lei, iar la Tribuna a 2-a, 150 de lei.

Sectoarele colorate sunt cele disponibile online

La duelul anterior din Ilfov dintre cele două echipe, în luna august a anului trecut, un bilet la Tribuna 1 costa doar 40 de lei.

30 de lei este cel mai ieftin bilet la FCSB - LASK Linz, meci decisiv pentru calificarea în faza principală din Europa League

Stadionul a fost plin de suporteri dinamoviști, iar acum gazdele au luat decizia de a mări considerabil prețurile.

Suporterii lui Dinamo la Voluntari acum un an

Oficial, dinamoviștii beneficiază de 5% din capacitatea arenei pentru propriii suporteri, iar gazdele sunt obligate de FRF să păstreze prețurile acestor bilete sub 30 de lei. În restul stadionului pot pune orice prețuri doresc.

4.600 e capacitatea stadionului „Anghel Iordănescu” din Voluntari

„Prețuri normale! Măcar facem rețetă financiară”

Contactat de GOLAZO.ro, Robert Gherghe, președintele executiv al celor de la FC Voluntari, nu crede că prețurile sunt exagerate.

„Vi se par mari? Da? De ce? Sunt prețuri normale pentru România! Uitați-vă ce prețuri au fost la Dinamo - Universitatea Craiova. Dacă tot nu simțim că jucăm acasă, măcar să facem o rețetă financiară. Să nu fim înjurați pe gratis, să o facă pe bani!

Lasă că am fost băieți buni în ultima vreme și am fost înjurați peste tot, acasă și deplasare. Nu mi se pare 50 de lei mult, în sectorul dinamovist. Iar restul peluzei 80 de lei. Dacă tot e să nu simțim că jucăm acasă, măcar facem rețetă financiară”, a spus Robert Gherghe.

Niculescu vs Dinamo, în Cupă: „Știu ce joacă. Îmi doresc să câștig”

Claudiu Niculescu (48 de ani), antrenorul ilfovenilor, se va duela cu cea mai importantă echipă din cariera sa, Dinamo, în Cupa României.

„Am petrecut atâția ani acolo, am avut atâtea performanțe frumoase ca jucător, am marcat multe goluri. Face parte din trecut, dar e o perioadă pe care n-am cum s-o uit vreodată și sper să n-o uite nici suporterii dinamoviști.

E un meci special, dar eu sunt profesionist, îmi fac meseria. M-am mai întâlnit cu Dinamo ca antrenor, am și reușit să câștig o dată, tot în Cupă, poate se va repeta asta miercuri seara.

Sper ca jucătorii să aibă încredere în ei și încredere că putem elimina Dinamo.

Îi cunosc foarte bine pe toți jucătorii dinamoviști, îi urmăresc etapă de etapă la televizor. Știu ce joacă, cum joacă. Au adus un plus în acest sezon prin combativitate și încrederea mare, atitudinea de pe teren.