Fostul mare boxer român Leonard Doroftei (54 de ani) a povestit, public, că a avut mari probleme cu alcoolul.

Leonard Doroftei a fost campion mondial WBA la categoria semi-ușoară, între ianuarie 2002 și octombrie 2003.

Împins de problemele din afaceri pe care le avea în România, dar și de viața dezordonată pe care o ducea, Leonard Doroftei a decis să-și ia familia să se mute definitiv în Canada, țară pe care o cunoștea foarte bine încă de pe vremea când era sportiv activ.

„Moșul” nu s-a temut de noi începuturi și a privit provocarea pregătit „să lovească” și să triumfe.

A renunțat definitiv la alcool și s-a apucat de antrenorat. Astfel, și-a regăsit dragostea pentru box și a transformat-o treptat, zi după zi, într-o nouă etapă profesională.

Leonard Doroftei și-a obținut licența de antrenor de box din anul 2023.

Doroftei: „Am avut momente în care am simțit că o iau razna”

Leonard Doroftei a povestit cât de gravă era problema sa cu alcoolul în momentul plecării din România.

A înțeles situația, într-un final, și a decis să facă o schimbare radicală.

„ Da, alcoolul schimbă vieți . Am avut momente în care am luat-o razna și spun că am reușit să mă redresez.

Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat, m-am focusat pe ce am de făcut și am înțeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top, și să dau tot ce am mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente , dimineața.

Asta m-a ajutat să trec peste orice hop și să reușesc. Bineînțeles, nu a mai fost nici anturajul cu care eram obișnuit. Pentru mine a fost o decizie fantastică. Am dat jos, în câteva luni, 20 de kilograme.

Când am ajuns în Canada și am dat din nou de sală, de antrenament, m-am simțit din nou ca un pește în apă. Mi-a plăcut.

E cel mai important lucru să ai familia alături de tine. Am șansa și norocul că sunt alături de mine”, a declarat Leonard Doroftei în cadrul unui podcast pe Youtube.