Helmuth Duckadam a oferit un interviu pentru GOLAZO.RO, în care a vorbit despre principalele candidate la titlu și în sezonul următor

Fostul mare portar dă FCSB drept principala favorită și nu se arată impresionat de planurile lui Neil Lennon la Rapid

Duckadam prevede, de asemenea, un dezastru în cupele europene, unde doar pe FCSB o vede cu șanse la grupe

Domnule Duckadam, cum vedeți viitorul sezon? Vor fi ceva mutări pe piața transferurilor, au venit Neil Lennon, Dan Petrescu…

Nu se va schimba nimic.

Nu credeți?



Păi, ce să se schimbe? Jucătorii nu mai sunt la U Cluj, sunt la FCSB, cei care nu mai sunt la FCSB merg la Rapid, de la Rapid la Hermannstadt... Nu se schimbă nimic în fotbalul românesc. Mutăm jucătorii de la o echipă la alta și cu asta basta! În momentul în care o echipă va aduce de afară 3 jucători de valoare, de la un milion de euro în sus, atunci putem într-adevăr să spunem că la acea echipă se schimbă ceva. Că vrea să facă performanță în cupele europene. Până atunci fotbalul rămâne la fel de slab. Și, din păcate, s-ar putea să asistăm din nou la o campanie europeană, să nu zic dezastruoasă, dar slabă.

Vedeți vreo echipă în grupele cupelor europene?



La ora actuală, niciuna. Am văzut ce adversari posibili sunt și va fi foarte greu. Sigur, Steaua (n.r. FCSB) are prima șansă, pentru că ea, necalificându-se, cade din competiție în competiție și s-ar putea să ajungă la play-off-ul de Conference. Acolo depinde însă peste ce adversar dă. Dar are avantajul că e omogenă, față de celelalte echipe. A avut cam același «11» în ultimii ani. Se știau înaintea fiecărei partide 8-9 jucători.

Duckadam: „Ne batem pentru cine va fi campioană, dar fotbalul stagnează”

Rapid cu Neil Lennon cum vi se pare? E antrenorul potrivit, poate fi o surpriză?



Habar n-am cine e acest domn. Nu-l cunosc personal, doar din presă. Nu mi se pare o alegere foarte inspirată. S-ar putea să mă înșel.

Vine dintr-un alt fotbal, cu alte rigori…



N-a mai antrenat de mult timp. Ultima dată a fost în Cipru. Având un stil scoțian, nu știu dacă noi jucăm acel stil. Sper să mă înșel.

Se anunță totuși niște transferuri, chiar de acolo, din Scoția, Anglia…



În concediu poate. Vin din Liga a 2-a, a 3-a sau a 5-a. Cu ce jucători să vină în România? Din prima ligă nicio șansă și nici măcar din a doua. N-avem cum! Am înțeles că s-au adus și pe la alte cluburi jucători din Liga a 4-a braziliană. Să fim serioși! Nu avem nicio șansă în stilul ăsta! Ne chinuim. Ne batem pentru Cupa României, nici acolo nu reușim că o ia Corvinul. Bravo lor! Noi ne batem aici pentru cine o fi campioană, dar fotbalul stagnează.

CFR-ul cu Dan Petrescu vi se pare că are prima șansă la titlu?