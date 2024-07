ROMÂNIA - BELGIA. Edi Iordănescu a susținut, vineri, conferința de presă premergătoare partidei cu Belgia, din etapa a II-a a Grupei E, de la EURO 2024.

România - Belgia se joacă sâmbătă, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro Vlad Nedelea cât de greu i-a fost să gestioneze entuziasmul jucătorilor de după victoria contra Ucrainei (3-0), Edi Iordănescu a fost foarte explicit.

„A fost mai ușor decât pare de afară să gestionăm euforia. Ne-am construit un climat, avem băieți conștienți, avem modul nostru de a face lucru.

E normală euforia de după joc. Sunt momente care trebuie consumate. A fost un consum dublu, trebuie recuperat acest lucru”, a declarat selecționerul.

Edi Iordănescu: „O provocare mare! Suntem pregătiți”

Referitor la adversara Belgia, Edi Iordănescu este sigur că va fi un meci extrem de greu. Mai ales că adversarii au pierdut primul joc din grupă, contra Slovaciei, scor 0-1.

„Nu îmi place să fac comparație între echipe. Fiecare echipă are identitatea ei, stilul ei. Vorbim despre locul 3 mondial în clasamentul FIFA. E o echipă cu nevoi foarte mari.

O provocare mare, suntem pregătiți, ne așteptam la asta. Euro asta îți oferă, cei mai buni adversari. Sunt experiențe fantastice. Vreau să cred că avem doar de câștigat . Trebuie să ne ridicăm, să ne organizăm, să fim intenși, organizați, eficienți, să avem momentele noastre de a propune fotbalul.

Ne uităm la toate meciurile, analizăm adversarii, nu vorbim despre rezultate. Nu le putem controla. Rămânem focusați pe ceea ce avem de controlat. Nu așteptăm ajutor de la nimeni, învățăm să avem o mentalitate corectă. Fotbalul îți poate aduce și surprize neplăcute.

Am transmis un mesaj de echilibru, energia e bună. Emulația s-a recreat în jurul naționalei. Știți că eu am condamnat stările diametral opuse. Fotbalul nu trebuie să fie așa. E un sport care poate fi influențat de mulți factori. Trebuie să credem în drumul nostru, noi am făcut-o.

Știu că lumea analizează 99% rezultatul și jocul, în spate e muncă organizare. Mă ajută grupul bun, îmi face munca mai ușoară”, a declarat Edi.

Edi Iordănescu, despre o declarație a lui Alin Stoica: „Fiecare are dreptul la opinie”

Edi Iordănescu a refuzat să comenteze afirmațiile apărute recent în spațiul public. În schimb, recunoaște că-și face calcule exacte și pentru meciul cu Slovacia, al treilea al grupei.

„(n.r - despre declarațiile lui Alin Stoica, care a spus că munca lui Edi e grea având o echipă slabă) Fiecare are dreptul la o opinie, de obicei nu comentez ceea ce spun alții. După mult timp fotbalul a scos din nou capul la suprafață. Ne dorim cât mai mult din această experiență a noastră. Echipa această trebuie să fie un factor pozitiv important pentru tineret, copii, pentru toți cei ce fac sport.

Cu siguranță că trebuie să avem o strategie. Pe parcurs le mai ajustezi. Sunt factori care te pot trimite într-o direcție sau alta. Am avut o zi în plus de odihnă față de preliminarii. La ultimul joc Slovacia va avea o zi în plus față de noi. Va fi un consum fantastic mâine”, a declarat Edi.

„Intrăm pe teren cu gândul la victorie”

Edi Iordănescu vrea sa califice naționala în „optimi”. Ar fi doar a doua oară în istorie când România ar ieși din grupe, după performanța de la EURO 2000.

Atunci, însă, România a ieșit din „Grupa Morții” și a jucat direct în sferturile de finală.

„ Calificarea ar însemna istorie. Un exemplu fantastic pentru sportul din România. Mai mult decât atât, puteți să mă contraziceți, mi s-a părut că românii s-au adunat din nou în spatele naționalei și nu numai. Acest rezultat a adunat iar poporul, am simțit unitate, bucurie, speranță. Lucrurile astea ne motivează și mai tare.

V-am promis tot timpul că acest grup pune mereu toată energia la bătaie. E ceea ce-mi doresc și pentru jocul de mâine. Adversarul e colosal, cu multă valoare. Suntem conștienți de asta.

Intrăm pe teren cu gândul la victorie . Ne punem în slujba tricolorului. Dacă ne calificăm de mâine, e o șansă în plus să ne gestionăm altfel situația pentru următorul meci, din faza optimilor”, a recunoscut selecționerul.

Edi Iordănescu: „Ne place aici și vrem să mai stăm”

Edi Iordănescu i-a rugat pe jurnaliști să nu-l mai întrebe despre viitorul său pe durata EURO 2024. Toate lucrurile vor fi lămurite după turneul final.

„(n.r - dacă ar semna pentru un egal) Ne dorim calificarea, să ieșim din grupe . O luăm pas cu pas. Dacă un punct ne este suficient, e binevenit. Gândirea noastră a fost mereu să scoatem maximum din joc. Așa vom intra și mâine.

N-am nicio ofertă. Și dacă cineva ar fi fost interesat, nu m-ar fi interesat. E un subiect pe care vă implor să nu-l mai deschidem cât suntem aici. Ne place aici și vrem să mai stăm. Discutăm despre asta când ajungem acasă”, a conchis Edi Iordănescu.

VIDEO: Conferința de presă a României, înaintea meciului cu Belgia