Edward Iordănescu (45 de ani) vrea să continue la cârma „tricolorilor”,

„Tricolorii” întâlnesc Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (7 iunie), înaintea EURO 2024

Selecționerul Edward Iordănescu (45 de ani) a declarat, luni, într-o conferință de presă premergătoare meciului de pregătire contra reprezentativei Bulgariei (marți, ora 20.30, Stadionul Steaua), că își dorește să continue la cârma „tricolorilor”, însă acest lucru nu depinde doar de el, ci și de conducerea federației și a modului în care se vor prezenta jucătorii la turneul final al Campionatului European din Germania.

Edi Iordănescu: „Nu pot să garantez că se va anunța prelungirea înainte de EURO”

„Au fost deja multe discuții și speculații, cred că trebuie să le limpezim. Focusul meu e pe cele două amicale, sunt foarte importante pentru ce urmează, vreau ca și echipa să rămână concentrată. Sunt ultimele repetiții, am așteptări mari.

Prioritatea mea e pregătirea turneului final și vreau să continui la echipa națională, dar nu depinde doar de mine . Nu pot să garantez că se va anunța prelungirea înainte de EURO, inclusiv prestația de acolo e un indicator important pentru mine, vreau reconfirmarea și din partea echipei că procesul nostru e cel corect”, a declarat Iordănescu.

„Reînnoirea contractului nu e o prioritate pentru mine”

Totuși, selecționerul susține că reînnoirea acordului nu reprezintă o prioritate pentru el, turneul final fiind mult mai important.

„Au fost mai multe discuții, e firesc. Pentru mine e foarte clar ce așteaptă federația de la mine în cazul unei prelungiri. Sunt patru ani și multe responsabilități.

E clar și ce resurse are la dispoziție FRF pentru a ne susține munca, pentru a ne atinge obiectivele. Am fost foarte mulțumit de tratamentul din partea președintelui, a federației, am simțit mereu suport, încredere, mi-au fost alături.

Și noi am îndeplinit obiectivul, am livrat, am arătat că stăpânim munca pe care o facem”, a explicat Iordănescu, cel care și-ar dori o carieră la nivel de club, după ce acordul cu FRF va ajunge la scadență:

„Am fost întrebat dacă mi-aș dori în viitor o provocare la un club european, de nivel ridicat, ce antrenor nu și-ar dori? Când nu va mai fi colaborarea mea cu Federația va fi un pas firesc, pe care-l doresc.

22 de meciuri are Iordănescu pe banca naționalei, timp în care a înregistrat 9 victorii, 7 egaluri și 6 înfrângeri

Iordănescu: „Banii sunt ultima problemă”

Tehnicianul consideră că provocarea pentru conducerea federației este „să găsesc formula potrivită în care toate aceste elemente să poată fi puse într-un contract și să se ia decizia cea mai bună pentru echipa națională.

Banii sunt ultima problemă pentru mine, nu ar fi un efort mai mare decât la alți selecționeri. E vorba de obiective, trebuie să fiu sigur că le putem susține”.

55 de jucători au evoluat la „națională” în mandatul lui Iordănescu

Program: meciurile României la Euro 2024

17 iunie, ora 16:00 România - Ucraina

22 iunie, ora 22:00 Belgia - România

27 iunie, ora 19:00 Slovacia - România