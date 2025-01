Elias Charalambous (44 de ani) a participat la conferința de presă premergătoare meciului dintre FCSB și Manchester United.

Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit la superlativ despre viitorul adversar, dar a declarat că obiectivul campioanei este victoria.

FCSB - Manchester United se joacă mâine, 30 ianuarie, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro dar și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Elias Charalambous, categoric înainte de meciul cu Manchester United

Antrenorul roș-albaștrilor este de părere că echipa sa nu își permite să greșească împotriva englezilor pentru a scoate un rezultat pozitiv și pentru a spera la calificarea directă în optimi.

„Mâine avem un meci foarte important, pentru club, pentru fani, pentru jucători, pentru toată lumea.

Cel mai important lucru este că am adus echipa în situația în care mâine avem o șansă mare să ne putem clasa în primele 8. A fost foarte dificil, dar asta le dă mai multă energie și foame jucătorilor pentru jocul de mâine.

În astfel de meciuri, în special cu Manchester United, va trebui să facem totul perfect ca să câștigăm, trebuie să fim în cea mai bună formă și să nu greșim deloc. Ținta pentru meciul de mâine sunt cele 3 puncte.

Toate jocurile sunt diferite. Analizăm toate echipele, încercăm să aflăm punctele tari, punctele slabe. Am arătat că avem jucători care pot să joace foarte bine la acest nivel, și conform analizei noastre a adversarului, am făcut o strategie și o vom respecta”, a declarat Charalambous.

Charalambous, despre aventura europeană: „Încă nu am terminat”

Deși FCSB a obținut matematic calificarea în play-off-ul Europa League, tehnicianul roș-albaștrilor a dezvăluit că echipa sa nu se va opri aici și va încerca să continue rezultatele pozitive.

„A fost cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat (n.r. calificarea în Europa League). Am zis încă de la început, nu vom juca în această competiție doar de plăcere.

Am vrut să obținem cât mai multe puncte și cred că ne-am descurcat bine, dar încă nu am terminat. Mai avem un meci și vom face totul să câștigăm.

Dacă luăm în considerare cu ce echipă jucăm, unul dintre cele mai valoroase cluburi, poate cu cei mai mulți fani din lume, este cel mai important meci pentru mine, ca antrenor.

Dar pe de altă parte, este un meci normal, care va fi foarte greu, dar trebuie să fim în cea mai bună formă pentru a câștiga punctele.

Băieții au făcut totul, au fost pe teren și ne-a ajutat pe noi antrenorii. Toate meritele sunt ale lor, au adus echipa astăzi, să se lupte pentru primele 8 locuri”, a continuat Elias Charalambous.

4 victorii 2 egaluri și o înfrângere a reușit FCSB în acest sezon de Europa League

Charalambous, despre Ruben Amorim și declarațiile sale

Continuând, antrenorul celor de la FCSB a comentat ultimele declarații ale lui Ruben Amorim, care consideră că echipa sa este „cea mai slabă din istoria Manchester United”.

„Manchester United este mereu Manchester United, un club imens. Mai ales în Premier League, toate meciurile sunt echilibrate, știm foarte bine că va fi un meci greu, ca să poți să te lupți cu astfel de echipe trebuie să faci un meci perfect.

774.650.000 milioane de euro este cota de piață totală a jucătorilor de la Manchester United

Sunt sigur că antrenorul nu asta a vrut să transmită. De multe ori, dintr-o singură declarație a unui antrenor, se face un lucru prea mare.

Au un antrenor de top, pentru că l-am urmărit încă dinainte de când era la Sporting, indiferent de ce fac ei în Premier League, mâine va fi un meci de top.

Jucătorii care au ajuns la Manchester United au reușit pentru că sunt excepționali. Au calitate, toate echipele au nevoie de individualități pentru a face diferența.

Mie nu-mi place să vorbesc despre asta, dar știți foarte bine, pentru a face lucrurile cum trebuie, trebuie să funcționăm ca o echipă, nu individual. Așa vom proceda și la meciul de mâine.”, a mai declarat Charalambous.

Victoria, principalul obiectiv pentru FCSB

În final, antrenorul roș-albaștrilor a declarat că echipa sa va lupta pentru a obține toate 3 puncte, sperând să le facă pe plac celor peste 50.000 de oameni ce vor fi prezenți pe Arena Națională.

„Pas cu pas, cel mai mare vis al meu de azi e să câștigăm jocul de mâine, așa e în fotbal, în viață, nu poți privi prea departe. Visul meu astăzi este să câștig mâine.

Când am jucat meciuri în deplasare cu PAOK, Rangers, Hoffenheim, am avut mulți fani la stadion. Suntem bucuroși că am adus atât de mulți suporteri și la meciul de mâine. Tot ce sper este să îi facem fericiți.”, a încheiat Charalambous.