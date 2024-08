Elias Charalambous (43 ani), antrenorul echipei FCSB, a spus că penalty-ul primit de echipa sa în prelungirile meciului cu Farul (3-2) a fost o decizie corectă luată de Istvan Kovacs.

FCSB a fost condusă de Farul aproape pe toată durata reprizei secunde, însă Darius Olaru (26 ani) a adus victoria cu golurile înscrise în minutele 87 și 90+4.

FCSB - FARUL. Elias Charalambous: „A fost penalty clar”

În minutul 90, Adrian Șut a fost călcat în careu de Carlo Casap. Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, dar, la intervenția VAR, a mers la marginea terenului să revadă faza și a acordat lovitură de pedeapsă.

Antrenorul cipriot spune că a revăzut faza și consideră că arbitrul a luat decizia corectă.

„100%. Am văzut faza din nou. A fost clar. Din păcate, adversarul nu l-a văzut pe Șut și l-a călcat pe picior. Nu știu dacă ați văzut, dar am cerut să văd faza și am văzut imaginea clară, a fost clar penalty” , a afirmat Charalambous, la conferința de presă.

Emoții cu Musi

Charalambous a vorbit și despre accidentarea suferită de Alexandru Musi, jucător care a plecat în cârje de la stadion: „A fost un moment nefericit, nu a călcat bine și și-a sucit glezna. Vom vedea mâine cât de serioasă este accidentarea. Este cu doctorul, o să vină cu noi la bază acum. Avem nevoie de ceva timp, doctorul îl va vedea din nou mâine pentru a vedea cât va lipsi”.

Tehnicianul a vorbit și despre calitatea gazonului: „Nu încerc să caut scuze, ne dorim să jucăm în condiții perfecte, dar acesta este terenul și situația pentru ambele echipe. Nu avem scuze, vom juca marți și vom încerca să dăm totul, va fi mult mai greu decât la Praga. Suntem pregătiți pentru un meci greu. Lăsăm scuzele deoparte și ne concentrăm pe obiectiv”.