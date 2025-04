U CRAIOVA - FCSB 0-0. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, s-a arătat mulțumit cu rezultatul de egalitate obținut de echipa sa.

Jordan Gele (32 de ani) a avut singurul șut pe poartă al campionei în minutul 78 al partidei din Bănie.

Charalambous a recunoscut că echipa sa nu a fost în cea mai bună formă și că a avut noroc la ultima fază a meciului, când Mora a lovit bara.

U CRAIOVA - FCSB. Elias Charalambous: „Pot spune că sunt mulțumit”

„La cum s-a jucat, pot spune că sunt mulțumit cu un punct. Puteam juca mai bine, știu că puteam juca mai bine. N-am fost în cea mai bună formă.

Chiar și în aceste condiții, tot am avut ocazii importante de gol. Am avut și noroc la ultima fază și am reușit să obținem un punct.

Trebuie să analizăm să vedem ce n-a mers azi. Repet, n-am jucat bine tot meciul. Trebuie să vedem ce trebuie îmbunătățit. E doar un joc, asta nu înseamnă că am jucat prost în toate.

Trebuie să alergi mult în astfel de jocuri, să faci presing sus, să domini. Dar n-am făcut asta. Trebuie să ne revenim pentru meciul următor.

Cu cât ne apropiem de final, toate meciurile devin mai importante. Trebuie să ne refacem și să ne reconectăm, să ne îmbunătățim nivelul de joc”, a spus Elias Charalambous la Digi Sport Special.

Elias Charalambous, despre duelul cu CFR Cluj

Tehnicianul FCSB a vorbit și despre duelul de etapa viitoare, când campioana o va înfrunta pe CFR Cluj: „Acum trebuie să ne odihnim. Avem timp să vorbim despre CFR Cluj. De mâine vom începe analiza. Îi cunoaștem, știm că va fi un meci greu, dar vom avea fanii alături”.

Tavi a lipsit o perioadă lungă de timp. Sunt sigur că va juca mai bine și mai mult în meciul următor. Elias Charalambous, despre revenirea lui Octavian Popescu

VIDEO bara lui Mora la ultima fază din Universitatea Craiova - FCSB

