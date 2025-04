Vești bune la Dinamo Doi titulari s-au recuperat și vor putea juca în meciul cu CFR Cluj

Atacantul Alexandru Pop (25 de ani) a anunțat două reveniri importante în echipa lui Dinamo, înaintea meciului cu CFR Cluj.

Josue Homawoo (27 de ani) și Kennedy Boateng (28 de ani) și-au revenit din accidentări și vor putea fi pe teren în următoarea etapă a play-off-ului.

Dinamo - CFR Cluj se joacă luni, 28 aprilie, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Pop a prefațat partida cu CFR Cluj, din etapa #6 a play-off-ului, a treia acasă pentru Dinamo în a doua parte a sezonului.

Homawoo și Boateng vor fi apți pentru Dinamo - CFR Cluj

Alexandru Pop a vorbit despre meciul pe care Dinamo îl va juca pe teren propriu împotriva „feroviarilor”, dar a dezvăluit și o informație importantă referitoare la revenirile lui Josue Homawoo și Kennedy Boateng.

„Nu suntem demoralizați după ce am pierdut cu Universitatea Craiova (n.r. 0-2). Cu toate că nu am strâns câte puncte ne-am fi dorit în acest play-off, nu suntem demoralizați. Am avut multe momente bune în partidele precedente și asta ne dă încredere.

Accidentările ne-au dat un pic peste cap, în acest sezon. Foarte mulți din primul 11 au avut probleme și nu au putut să joace. Soluții s-au găsit, chiar dacă am avut o bancă puțin cam subțirică.

Pentru meciul cu CFR Cluj vom avea la dispoziție mai mulți jucători, față de ultimele partide. Au revenit Kennedy Boateng și Josue Homawoo. Ne va ajuta mult lucrul ăsta”, a declarat Alexandru Pop, citat de digisport.ro.

Cum ar putea arăta Dinamo cu CFR Cluj:

Golubovic - Sivis, Homawoo, Boateng, Opruț - Milanov, Olsen, Cîrjan - Pop, Perica, Selmani

Clasamentul înainte de prima etapă din returul play-off -ului

ECHIPĂ PUNCTE 1. FCSB 39 2. Universitatea Craiova 36 3. CFR Cluj 34 4. Universitatea Cluj 32 5. Dinamo 29 6. Rapid 28

VIDEO Golul superb al lui Selmani în U Cluj - Dinamo 2-4

