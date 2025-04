FCSB - U Cluj 1-0. Elias Charalambous a analizat partida de pe Arena Națională.

Elias Charalambous a analizat partida de pe Arena Națională. Unicul gol al partidei a fost marcat de către David Miculescu, după un penalty controversat, în minutul 58.

Campioana României a reușit obțină cele trei puncte și să revină pe primul loc în Liga 1, cu 35 de puncte. „Șepcile roșii” ocupă locul 4, cu 29 de puncte.

FCSB - U Cluj 1-0 . Elias Charalambous: „Asta a fost principala noastră problemă”

„Ne-am așteptat la genul acesta de meci, am spus că în play-off toate meciurile sunt grele. Dacă te uiți la toate cele trei meciuri jucate de noi până acum, au fost foarte asemănătoare. Echipa care face cele mai puține greșeli este echipa care câștigă punctele.

Am început foarte bine jocul, am controlat în special prima repriză, poate că am avut ceva probleme în finalizarea acțiunilor și asta a fost principala noastră problemă astăzi.

Astăzi nu am reușit să ne creăm multe ocazii, însă am înscris un gol care ne-a adus cele trei puncte”, a spus Charalambous, la conferința de presă.

U Cluj este o echipă care așteaptă și joacă pe contraatac, ritmul nu a fost foarte ridicat, nu am permis multe ocazii și am marcat din acel penalty care ne-a adus victoria. Elias Charalambous

Elias Charalambous, despre penalty-ul controversat: „Dacă nu se dădea, ar fi fost o mare problemă”

În minutul 53, Daniel Bîrligea a fost lovit cu brațul în figură de Gabriel Simion, dar arbitrul Szabolcs Kovacs a lăsat jocul să continue. După intervenția VAR, Kovacs a revăzut faza și a acordat penalty pentru FCSB.

Când lovești un jucător cu cotul în careu, este penalty. Am văzut, l-a lovit și a fost penalty clar. Dacă nu se dădea, ar fi fost o mare problemă. Decizia corectă a fost luată deja Elias Charalambous

David Miculescu a executat lovitura de la 11 metri și a înscris golul care a adus victoria FCSB-ului.

Charalambous a fost surprins că nu se uita în direcţia jucătorului său cât timp executa, gest pe care l-a explicat după meci.

„Este ceva ce făceam și când eram jucător – sunt superstițios. Suntem oameni. Cu siguranță nu schimbă nimic dacă va fi gol sau nu. Am această superstiție, atât ”, a spus Charalambous.

Elias Charalambous i-a dedicat victoria lui Dawa

Octavian Popescu a revenit în lotul echipei pentru meciul cu U Cluj, la mai bine de 3 luni de la accidentare.

„E bine, se antrenează cu noi, arată că progresează, s-a recuperat după accidentare. A lipsit o perioadă lungă, dar în curând îl vom vedea din nou pe teren”, a declarat Charalambous.

Tehnicianul a vorbit și despre Șut, care s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale, atunci când a acuzat probleme musculare în timpul unui antrenament.

Trebuie să vedem cum evoluează accidentarea lui, să vedem săptămâna viitoare cum se simte. Doctorul ne va spune cum să procedăm cu Șut. Este un jucător foarte important pentru noi și nu vrem să-l pierdem pentru o perioadă mai lungă Elias Charalambous

Antrenorul i-a dedicat victoria lui Joyskim Dawa, care s-a accidentat la echipa națională a Camerunului și ar putea lipsi cel puțin până în toamnă!

„Vreau să le dedic această victorie suporterilor, dar și lui Dawa. Este accidentat și va lipsi până la finalul sezonului.

Este plecat în străinătate, pregătit pentru operație. Împărțim această victorie cu el”, a zis Charalambous, la conferința de presă.