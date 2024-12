Explicațiile lui Săndoi Antrenorul lui Poli Iași, supărat după trei etape fără victorie: „ Greșeli individuale , de copii și juniori”

Gloria Buzău - Poli Iași 2-0. Emil Săndoi (59 de ani), antrenorul oaspeților, spune că echipa sa a controlat partida din Crâng, însă a pierdut în urma unor greșeli individuale.

Poli Iași a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și se află pe locul 11 în clasament, cu 21 de puncte.

Gloria Buzău - Poli Iași 2-0. Emil Săndoi: „Am dominat”

„S-a făcut diferența în debutul de joc, n-am fost atenți la acea fază, aveam un marcaj pe care trebuia să-l păstrăm, am scăpat un adversar în gura porții, a împins mingea în poartă. Am făcut mai multe greșeli în faza defensivă. E adevărat, au marcat și cu puțină șansă.

Apoi, trebuie să alergi după egalare, te deschizi în unele momente, am avut și noi situațiile noastre, am avut momente în care am dominat, a avut Todoroski o ocazie cât roata carului, acolo e greu să nu dai gol. Dacă reușeam să egalăm, se schimbau datele problemei.

A doua repriză am dominat-o de la început până la sfârșit, am avut o posesie bună, nu ne-am apropiat de poartă, dar am avut o ocazie cât se poate de clară prin Billel (n.r. - Omrani), Lazar a scos câteva mingi importante pentru ei.

Vă spuneam înaintea meciului că va fi foarte dificil, diferența de puncte e foarte mică, se joacă totul în acest campionat”, a spus Săndoi la Digi Sport.

Nu e plăcut, nu vreau să comentez, mă interesează jocul și îmi pare rău că nu am reușit un rezultat bun. Emil Săndoi, despre eliminările lui Bordeianu și Gheorghiță

Emil Săndoi explică rezultatele slabe: „Greșeli individuale, de copii și juniori”

Antrenorul spune că trebuie să găsească o soluție pentru numeroasele greșeli individuale din apărarea echipei sale.

„Toate golurile le-am luat pe greșeli individuale, de copii și juniori. Vă spun sincer, și golurile primite cu CFR, cu Petrolul... tot așa în debut de meci la CFR.

Facem niște greșeli nepermise pentru un anumit nivel. Și la faza penalty-ului (n.r. - faultul comis de Todoroski)... Ce sens are să judeci faza de o asemenea manieră?

Sunt greșeli care apar în joc, la linia de fund avem unele probleme în unele zone, sunt problemele noastre, trebuie să știm cum să le gestionăm, nu vreau să dezvolt prea mult.

Poate jocul a fost echilibrat, poate în unele momente cu un plus pentru noi. Și Buzău a fost tăioasă pe final de meci. Am fost obligați să ne deschidem foarte mult, să lăsăm mai multe culoare decât ar trebui.

Pentru mine nu contează un meci, e unul singur dintr-un campionat întreg. Nu contează că am pierdut astăzi, nu îi convine nimănui, dar mă îngrijorează greșelile individuale pe care le facem. Le facem de mult timp și continuăm să le facem ”; a mai spus antrenorul lui Poli Iași.