Elisabeta Lipă nu vrea o fuziune între CS și FC Dinamo

Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, a comentat situația echipei de fotbal Dinamo din Liga 1 și o eventuală fuziune a acesteia cu formația clubului sportiv al Ministerului de Interne

FC Dinamo 1948 a învins Csikszereda la barajul de menținere în Liga 1 cu 2-0 la general.

„Din păcate, n-aş fi putut face nimic dacă eram acolo. Echipa de fotbal Dinamo, ca toate echipele din Liga 1, sunt societăţi comerciale. Sunt private şi fiecare îşi gestionează societatea cum crede, dar probabil că nu aş fi acceptat vreodată să văd echipa asta ajungând atât de jos.

Este o degringoladă, este o echipă mutată de la an la an, de la un administrator la altul. Nu are continuitate, toată ziua este în instanţă, toată ziua are procese, iar performanţa chiar nu are cum să apară. Probabil că atunci când vor avea un stăpân iar acel stăpân va dicta, rezultatele vor fi altele ", a declarat Lipă pentru Prima Sport.

Lipă: „Să facă ce?! Să aibă parte de scandalul de la Steaua?”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport nu vede cu ochi buni o fuziune a celor două echipe de fotbal: cea privată, din Liga 1, și cea a clubului sportiv, care se luptă pentru promovarea în Liga 2 pe 1 și 5 iunie, la barajul cu CS Afumați.

„Mi-ar plăcea mult să nu se vorbească despre această fuziune, că eu nu vreau să cred, chiar refuz să cred că Dinamo o ia pe urma Stelei.

Ştim bine. CS Dinamo este un club de amatori, un club finanţat de statul român prin MAI, nu are nicio legătură nici cu societăţile comerciale, nici cu echipa mare şi nici nu-i trebuie Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti o asemenea echipă cu cheltuieli enorme. Nu mai zic legislativ, că nu are cum.

Clubul Dinamo are un parc foarte frumos şi eu asta am lăsat când am plecat şi am zis că e păcat să ţinem toate acele terenuri şi să nu dăm şansa copiilor să nu facă mişcare. Dintre ei, care ajung fotbalişti, să ajungă la echipa lui Dinamo. Dar să se încurce CS cu FC… Să facă ce?! Să aibă parte de scandalul de la Steaua? Eu cred că nu simte nevoia nimeni", a mai spus Elisabeta Lipă, care a fost președinta CS Dinamo din 2009 până vara trecută.