QARABAG - FCSB 2-3. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a identificat ce i-a ajutat pe elevii săi să revină de la 1-2 și să câștige partida de la Baku.

Golurile campioanei au fost marcate de către Adrian Șut (min. 7, min. 73) și David Miculescu (min. 45+4), toate în urma unor cornere.

După fluierul final, Elias Charalambous a transmis că i-a analizat-o foarte bine pe Qarabag și a știut că este o echipă ultra ofensivă, care lasă spații mari în centrul apărării.

Qarabag - FCSB. Elias Charalambous: „Am atacat mereu spațiile libere”

„Sunt foarte fericit pentru jucătorii noștri, știam că va fi un meci greu, le-am spus și ieri. Sunt foarte mulțumit pentru fotbaliști. Au dat totul.

Uneori mai ai și nevoie de noroc în fotbal și azi am avut noroc. Sunt fericit pentru performanță și pentru ce au arătat.

Procentajul fazelor fixe este foarte ridicat, noi exersăm și ofensiv și defensiv.

Am căutat mereu spațiile pentru că știam că Qarabag joacă foarte ofensiv. La fel am făcut și la fazele fixe și de aceea am reușit să marcăm”, a spus tehnicianul de 44 de ani la Prima Sport.

De asemenea, antrenorul campioanei a ținut să-l felicite pe Adrian Șut pentru „dubla”, care i-a adus campioanei cele trei puncte:

„Sunt fericit pentru Adrian Șut. De obicei, el este cel care face treaba murdară. De multe ori, ne focusăm pe jucătorii care marchează și îi uităm pe restul. E foarte bine că a marcat două goluri, mă bucur pentru victorie”.

Golul victoriei marcat de Adrian Șut

Elias Charalambous: „Cu Manchester United, tot ce ne rămâne este să visăm”

În ultimul rând, cipriotul a spus că tot ce le rămâne pentru meciul ultimul meci din Europa League, cu Manchester United este să viseze:

„Vreau să le mulțumesc fanilor care au venit până aici. E foarte importantă prezența lor aici.

Cu Manchester United trebuie să dăm tot, avem o arenă plină. Băieții au arătat că cerul este limita”.

În urma acestei victorii, campioana României a urcat pe locul 6 în clasamentul Europa League, cu 14 puncte din primele 7 etape.

Meciul decisiv cu Manchester United pentru calificarea direct în optimi va avea loc joi, 30 ianuarie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Clasamentul Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 7 16 2. Frankfurt 7 16 3. Ath. Bilbao 7 16 4. Manchester United 7 15 5. Lyon 7 14 6. Tottenham 7 14 7. Anderlecht 7 14 8. FCSB 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Galatasaray 7 13 10. Bodo/Glimt 7 13 11. Plzen 7 12 12. Olympiacos 7 12 13. Rangers 7 11 14. AZ Alkmaar 7 11 15. Royale Union SG 7 11 16. Ajax 7 10 17. PAOK 7 10 18. Real Sociedad 7 10 19. Midtjylland 7 10 20. Elfsborg 7 10 21. AS Roma 7 9 22. Ferencvaros 7 9 23. Fenerbache 7 9 24. Beșiktaș 7 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. FC Porto 7 8 26. Twente 7 7 27. Braga 7 7 28. Hoffenheim 7 6 29. Maccabi Tel Aviv 7 6 30. RFS 7 5 31. Slavia Praga 7 4 32. Malmo 7 4 33. Ludogorets 7 3 34. Qarabag 7 3 35. Nice 7 2 36. Dinamo Kiev 7 1