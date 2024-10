Rangers - FCSB e ca Trump vs Kamala  Campioana României e creditată, pentru a nu pierde diseară, cu aceleași șanse pe care le are Harris să devină președintele SUA

Rangers - FCSB e un meci disproporționat din punct de vedere al cotelor la pariuri, scoțienii având 1,52 la victorie

Duelul Donald Trump - Kamala Harris, la alegerile prezidențiale din SUA, conțin cote asemănătoare cu cele de la meciul din această seară, de la Glasgow

Meciul Rangers - FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, și va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 5 și Digi Sport 1

FCSB are punctaj maxim, după primele două etape, e pe podium în Europa League, în vreme ce Rangers este 14 poziții mai jos, cu jumătate din punctele campioanei României.

Cu toate acestea, casele de pariuri anticipează, din evaluarea cotelor pentru acest meci, un duel inegal. Și cu scoțienii mari favoriți.

Rangers are o cotă de numai 1,52 pentru a câștiga diseară, în vreme ce o victorie a FCSB-ului are nu mai puțin de 6,70.

Inclusiv varianta ca meciul să se termine fără înfrângere pentru roș-albaștri e creditată cu mai puține șanse, implicit are o cotă destul de mare, 2,60 la Superbet și 2,67 la Betano.

Diferența dintre cele două cluburi are cam același raport pe care casele de pariuri îl văd și în confruntarea dintre Donald Trump și Kamala Harris, la alegerile prezidențiale din SUA. Americanii sunt chemați la urne pe data de 5 noiembrie.

Trump e favorit și are cam același statut cu Rangers în duelul cu FCSB. Betano are deja în ofertă „meciul” pentru șefia Statelor Unite ale Americii, iar cota Kamalei Harris ca să devină prima femeie președinte la Casa Albă e aproape la fel cu cota pe care FCSB o are ca să plece neînvinsă de pe Ibrox Park.

Kamala Harris și Donald Trump se luptă pentru Casa Albă

COTE LA MECIUL RANGERS - FCSB

Victorie Rangers: 1,50 - 1,53

FCSB nu pierde: 2,60 - 2,267

COTE LA ALEGERILE DIN SUA

Câștigă Donald Trump: 1,55 - 2,60

Câștigă Kamala Harris: 2,35 - 2,50

FCSB a devenit mare favorită la primăvara Europa League

Dacă în privința meciului de astăzi, campioana României nu e creditată cu șanse mari de a se impune, probabil și din cauza absențelor, în frunte cu Olaru și Șut, în schimb, e văzută aproape sigur în următoarea fază a competiției, adică în primăvară. Are o cotă foarte mică pentru a se clasa între primele 24.

Cote FCSB la finalul tabloului principal din Europa League

Se clasează între primele 8 - cotă 6,90

Nu se va clasa între primele 8 - cotă 1,12

Se clasează între primele 24 - cotă 1,25

Se va clasa între locurile 9-24 - cotă 1,47

Va face cel puțin 11 puncte - DA (cotă 1,70), NU (cotă 2,07)

Va face cel puțin 4 victorii - Da (cotă 2,45), NU (1,52)

Marchează cel puțin 11 goluri - DA (cotă 1,70), NU (cotă 2,10)

În momentul de față, după două etape, FCSB are 6 puncte și golaveraj 5-1. Mai are de jucat, în afara partidei cu Rangers, de azi, cu Midtjylland, Olympiakos și United, pe teren propriu și cu Hoffenheim și Qarabag, în deplasare.