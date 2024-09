Elias Charalambous și Risto Radunovic au prefațat meciul retur cu LASK, din play-off-ul Europa League. În tur, scorul a fost egal, 1-1

FCSB - LASK se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la România TV.

O zi o desparte pe FCSB de returul cu LASK, meci văzut de staff ca o finală, un moment important pentru club.

Elias Charalambous l-a lăudat pe Risto Radunovic, care după ce a terminat de vorbit, a rămas lângă tehnicianul cipriot.

„E un meci ca o finală pentru noi. Vrem să ne calificăm în grupe. E foarte important pentru toți.

Știm că va fi greu, LASK e o echipă bună. Am văzut asta în primul meci. Vrem să facem totul pentru a ne califica”, a zis Charalambous.

Apoi, a tehnicianul a ținut să-și laude jucătorul: „Îl știm pe Risto de mulți ani. Știm ce fel de caracter e. E un lider, e important în teren. Avem nevoie de jucători ca Risto, cu asemenea personalitate”.

„Dacă am căzut de 6 ori, ne ridicăm de 7 ori”

Antrenorul campioanei dă deoparte startul slab din campionat și așteaptă o evoluție bună a echipei sale, implicit o calificare:

„Suntem aici să vorbim despre ceea ce avem în cap, adică meciul de Europa League. Știm că nu am făcut lucruri prea bune în campionat.

Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Dar acum trebuie să ne uităm doar la meciul cu LASK. E o zi mare! Vrem să mergem în grupele Europa League”, a mai zis Charalambous.

„Bunicul îmi spunea mereu: dacă ai căzut de 6 ori, te ridici de 7 ori, de 8 ori. Avem timp să ne revenim și în campionat, fiți siguri de asta”, a mai spus cipriotul.

Vești bune pentru FCSB

Elias Charalambous a anunțat revenirea la antrenamente a doi jucători: Musi și Phelipe. Totodată, suspendarea lui Dawa e deja o problemă rezolvată pentru FCSB:

„Dawa e out, dar avem soluția pregătită. E gata! Veți vedea mâine, nu vă pot spune acum primul 11. Avem echipa în cap, cred că nu vor mai fi schimbări. Dar mai este un antrenament, vedem ce se va întâmpla.

Musi și Phelipe sunt bine. S-au antrenat. Nu s-au antrenat însă cu echipa, știți bine că noi nu am fost la București o săptămână. I-am văzut doar două antrenamente, azi va mai fi unul. Ultimul! Sper să fie 100%, voi discuta cu ei și vedem dacă ne bazăm”, a zis Charalambous.

Nici criticile patronului pentru Marius Ștefănescu nu reprezintă o problemă pentru Elias. Antrenorul îi dă credit total fotbalistului venit de Sepsi pentru 1.3 milioane de euro:

„Ștefănescu e un caracter puternic. Știe că e la o echipă mare, știe că trebuie să fie puternic la o asemenea echipă. Să arate tărie de caracter. Muncește ca un nebun în fiecare zi, are calitate, sunt sigur că asta se va vedea în viitorul apropiat”, a zis Charalambous.

A revăzut meciul cu Sparta Praga

„Când am văzut meciul Spartei ieri, să fiu onest, am fost supărat. Am avut o șansă. Asta a fost! Sunt încă oameni care spun că să ajungi în Conference e ușor. Dar să elimini Maccabi nu e ușor.

Am jucat 3 meciuri în deplasare, n-am pierdut. Cu Maccabi, Sparta și LASK, echipe mari. Avem calitate, sunt mândru de băieți. Avem tot ce ne trebuie să ne calificăm.

În fotbal treci prin tot felul de momente. Nu mereu e ușor. Nu suntem fericiți că trecem printr-un asemenea moment. Trebuie să căutăm să ne îmbunătățim jocul. Asta e, dar nu putem schimba din ce s-a întâmplat.

Tot ce putem face e să fim mai buni, să ne facem autocritica și să vedem ce putem schimba. Dar repet, avem calitate și talent, vremurile bune vor veni”, a spus Elias Charalambous.

Radunovic: „Să le dăm tuturor un răspuns”

Risto Radunovic speră ca FCSB să treacă peste momentul greu pe care îl traversează în campionat și să obțină calificarea în gupele Europa League.

Fotbalistul o laudă pe LASK, pe care o vede o echipă mai tehnică decât a fost Sparta Praga.

„Ne așteaptă un meci foarte important. Această calificare ne poate aduce multe. Sperăm la calificare, la un meci buni. Suntem pregătiți!

Suntem într-un moment greu, dar acum trebuie să arătăm caracter și să dăm un răspuns tuturor! Suntem încrezători că ne putem califica. O să fie bine!

LASK e o echipă foarte bună, îi place jocul, să paseze. Cheia e felul în care am jucat în repriza a doua. Sparta, fizic, era mai puternică, dar LASK e mai tehnică.

Nu mai contează ce a fost, noi vrem să câștigăm pentru suporteri. Să arătăm unitate, de la cei din club până la fani. Nu mă gândesc la eșec!”