Mai multe televiziuni din România au licitat pentru drepturile TV de la FCSB-LASK Linz, meci din play-off-ul de Europa League, manșa retur . În cele din urmă, România TV va transmite confruntarea, fapt confirmat și de Gigi Becali.

Pro TV, România TV, Prima Sport și Digi Sport au făcut oferte pentru a transmite partida roș-albaștrilor din Europa League.

De departe, cea mai consistentă ofertă e cea pe care postul generalist România TV a pus-o pe masă. E vorba despre 150.000 de euro!

Oferta este peste ce a propus Pro TV și chiar mai mare decât ceea ce propusese postul din „Pache Protopopescu” pentru a transmite meciul exclusiv pe Voyo.

Gigi Becali, patronul FCSB, a confirmat la Digi Sport că a acceptat oferta făcută de România TV: „Meciul se vede la România TV. Am vorbit cu Ghiță (n.r. - Sebastian Ghiță, fondatorul România TV). Sunt prietenul lui și am oprit toate negocierile. Am dat la România TV meciul”.

Mai mult, suma depășește cei 110.000 de euro plătiți de postul Pro TV pentru meciul FCSB - Sparta Praga.

Pro TV a făcut două propuneri către FCSB :

Meciul să fie difuzat și pe TV, caz în care Pro TV a făcut o propunere financiară mult sub cea de la meciul cu Sparta Praga. Atunci a plătit 110.000 de euro, acum oferta e, conform surselor GOLAZO.ro, în jur de 60.000-70.000 de euro. Meciul să fie oferit exclusiv online, pe platforma Voyo, caz în care Pro TV a făcut o propunere aproape dublă față de prima: în jur de 100.000 de euro!

E ultimul meci vândut de FCSB

După meciul cu LASK Linz, campioana României nu va mai fi nevoită să negocieze pentru vânzarea drepturilor TV, indiferent în ce competiție va evolua.

De la faza principală, Europa League și Conference sunt deținute, ca drepturi, de UEFA, care deja le-a vândut pentru România.

Prima Sport și Digi Sport le-au cumpărat pentru perioada 2024-2027, pachet în care intră și Champions League.