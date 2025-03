„Sunt mândru de jucători” Charalambous știe unde s-a făcut diferența în meciul cu Lyon: „Au dat tot ce au avut”

FCSB - Lyon 1-3. Antrenorul campioanei României, Elias Charalambous, a părăsit și el terenul cu impresia că echipa sa ar fi meritat un rezultat mai bun.

Returul este programat joia viitoare, pe 13 martie, de ora 22:00, în Franța, și pare o „misiune imposibilă” pentru FCSB.

FCSB a făcut un meci bun contra celor de la Lyon, dar finalul a stricat toată munca echipei lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Paulo Fonseca l-a introdus în teren pe Malick Fofana, iar puștiul de 19 ani a punctat de două ori, paralizând Arena Națională.

Elias Charalambous: „Trebuie să înțelegem ce adversari am avut”

Elias Charalambous s-a declarat mândru de evoluția jucătorilor săi, chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit.

Antrenorul cipriot consideră că diferența a fost făcută de micile greșeli pe care jucătorii săi le-au făcut, în special faptul că le-au oferit adversarilor prea mult spațiu de manevră.

„Vreau să încep prin a spune că băieții au făcut o treabă foarte bună. Rezultatul nu reflectă realitatea din teren. Am jucat împotriva unei echipe de clasă. În multe momente de joc, am arătat ca o echipă mare, dar la acest nivel, orice eroare te poate costa.

Cred că am început foarte bine, am avut șanse să marcăm. Tactic am fost foarte bine, au urmărit planul. Suntem triști când pierdem meciuri, dar trebuie să înțelegem ce adversari am avut.

Sunt mândru de jucătorii mei, dar în astfel de meciuri plătești când faci greșeli. Când le dai spații, plătești. Nu putem să uităm ce au făcut până la acel moment. Nu am nimic rău să le spun, au dat tot ce au avut, dar trebuie să conștientizăm nivelul adversarilor ”, a declarat Elias Charalambous.

Charalambous s-a bucurat de reușita lui Băluță, dar rămâne cu sentimentul că se putea obține un rezultat care să-i ofere speranțe și la retur.

„Avem nevoie de toată echipa, mă bucur pentru Băluță. Dar am sentimentul de supărare, pentru că puteam să obținem mai mult.

Vorbeam și cu antrenorul lui Lyon, cu anumiți jucători, mi-au spus că au simțit presiunea noastră, dar micile detalii fac diferența”, a completat Charalambous.

Nu a fost ușor, dar trebuie să continuă. Avem un meci important în weekend. Vine meciul cu Craiova și trebuie să fim atenți. Hai să jucăm împotriva Craiovei întâi, apoi pregătim meciul din Franța. Elias Charalambous