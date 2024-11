FCSB - FC MIDTJYLLAND 2-0. Gigi Becali (66 de ani), patronul „roș-albaștrilor” susține că elevii lui Elias Charalambous pot învinge, în acest moment, orice echipă din Europa League.

Gourile campioanei României au fost înscrise de Florin Tănase ('16) și Daniel Bîrligea ('46).

După înfrângerea drastică cu Rangers, 0-4, pe Ibrox, FCSB și-a luat revanșa în fața propriilor fani cu un succes de răsunet în fața celor de la Midtjylland.

FCSB - MIDTJYLLAND. Gigi Becali, euforic după al treilea succes al campioanei în Europa League

Patronul FCSB este de părere că elevii lui Elias Charalambous au arătat ca o echipă mare și este convins că roș-albaștrii pot câștiga și ultimele două meciuri europene din acest an, acasă cu Olympiacos și în deplasare cu Hoffenheim.

„Marea bucurie e că facem o evaluare a echipei. Danezii n-au avut nicio ocazie clară de a marca. Am câștigat meciul la pas, am jucat ca o echipă mare, am pasat, am avut posesia și am avut încă o ocazie clară de a marca prin Bîrligea. Am câștigat în stil de echipă mare!

Acum noi putem să avem pretenții să câștigăm toate meciurile. Toate! Avem tăria și valoarea pentru a câștiga toate meciurile. Eu spun că noi putem avea pretenția de a câștiga toate meciurile. Putem câștiga și cu Hoffenheim, și cu Olympiacos, cu toate...

Midtjylland nu era o echipă care să domine. Tehnic n-am văzut nicio combinație. Noi am fost mai tehnici. Ne-am distrat cu ei spre final. Din minutul 75-80 ne-am distrat cu ei. În ultimele 15 minute ne-am distrat!”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali, nemulțumit de Băluță: „Din alt film”

Totuși, Becali a avut și „clienții” lui, pe Alexandru Băluță și Marius Ștefănescu. De altfel, cei doi jucători au fost „sacrificați” la pauza meciului.

„Meciul acesta nu era de Băluță, nu era din filmul meciului. E mic de statură, chiar dacă are tehnică. Nici Ștefănescu nu era de meciul acesta, nu a contat. A fost din alt film.

Am zis să treacă Miculescu în dreapta și George (n.r.- Octavian Popescu) în stânga, să țină de minge, să și dribleze.”

În urma acestui succes, FCSB ajunge la 3 victorii din 4 partide și este aproape sigură de calificarea în faza superioară a Europa League.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul Europa League actualizat