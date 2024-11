Mihai Stoica, euforic Mesaj ferm al oficialului FCSB, după remiza cu Olympiacos: „Ne îndreptam spre o victorie istorică”

FCSB - OLYMPIACOS 0-0. Mihai Stoica (59 de ani), președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a transmis un mesaj ferm pe rețelele de socializare.

Deși a jucat mai bine de 30 de minute în inferioritate numerică, campioana României a obținut o remiză importantă care o duce și mai aproape de primăvara europeană.

FCSB - OLYMPIACOS. Mesajul lui Mihai Stoica: „Ne îndreptam spre o victorie istorică”

La nici 24 de ore de la remiza cu deținătoarea Conference League, oficialul FCSB este de părere că roș-albaștrii și-au dominat adversarul.

Acesta a scos în evidență și rezultatele obținute de antrenorul celor de la Olympiacos, Jose Luis Mendilibar.

„Să nu dai șanse unei echipe care, cu câteva luni în urmă, zdrobea în semifinale pe Aston Villa lui Unaï Emery (6-2) și cu câteva zile în urmă pe AEK-ul lui Anthony Martial și Lamela (4-1) nu e ceva obișnuit.

Mai ales când un arbitru te lasă 30 minute în 10 când părea că-ți domini categoric adversarul și că te îndrepți iar spre o victorie istorică.

Mendilibar a năucit Manchester United cu Sevilla (5-2 în dublă manșă). Mendilibar a câștigat Europa League în 2023, învingându-l în finală pe Mourinho. Mendilibar a câștigat Conference League în 2024 contra Fiorentinei. Cu ai noștri i-a fost mai greu.

El Kaabi a marcat de 5 ori în dubla cu Aston Villa contra lui Konsa (joacă prin naționala Angliei), Pau Torres (a Spaniei) sau Lenglet (a jucat prin aia a Franței). Cu Mihai Popescu, Ngezana și Dawa n-a atins-o.

Am trăit cu sentimentul că am fost prea euforic aseară după meci în intervenția pe care am avut-o la Prima Sport 1. Asta până am revăzut meciul.

Sunt mai euforic acum. Până duminică, când plecăm la Galați. Unde o avem grea”, a transmis Mihai Stoica pe rețelele de socializare.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

0-0 12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Cum arată clasamentul fazei ligii din Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 5 13 2. Atletic Bilbao 5 13 3. Frankfurt 5 13 4. Galatasaray 5 11 5. Anderlecht 5 11 6. Ajax 5 10 7. Lyon 5 10 8. Rangers 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Tottenham 5 10 10. FCSB 5 10 11. Ferencvaros 5 9 12. Manchester United 5 9 13. Plzen 5 9 14. Olympiacos 5 8 15. Fenerbahce 5 8 16. Real Sociedad 5 7 17. Bodo/Glimt 5 7 18. Braga 5 7 19. Alkmaar 5 7 20. Midtjylland 5 7 21. AS Roma 5 6 22. Besiktas 5 6 23. FC Porto 5 5 24. Royale Union 5 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Hoffenheim 5 5 26. Slavia Praga 5 4 27. PAOK 5 4 28. Elfsborg 5 4 29. Twente 5 3 30. Malmo 5 3 31. M. Tel Aviv 5 3 32. Qarabag 5 3 33. Ludogorets 5 2 34. RFS 5 2 35. Nice 5 2 36. Dinamo Kiev 5 0