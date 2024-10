PAOK - FCSB 0-1. Elias Charalambous și-a felicitat jucătorii după succesul obținut în inferioritate numerică din minutul 56.

Campioana României a câștigat al doilea meci din Europa League și se apropie de calificarea în primăvara europeană.

PAOK - FCSB. Elias Charalambous: „Disciplina și atitudinea au făcut diferența”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, se bucură de a doua victorie în Europa League, după meciul PAOK - FCSB 0-1.

„Aș vrea să îmi felicit jucătorii. Au făcut o treabă fantastică. Le-am spus că va fi un meci greu, dar foamea din teren, disciplina și atitudinea au făcut diferența.

Treaba a fost dificilă, deoarece am avut accidentări și am luat un cartonaș roșu. Nu e un miracol; am avut atitudine, asta a făcut diferența.

E un meci de fotbal, se întâmplă să iei cartonașe. Asta e, arbitrul a fost foarte bun”.

Vrem să adunăm victorii, este cel mai bun mod de a începe această fază. Trebuie să ne gândim și la campionat, trebuie să ne recuperăm și, după, vom avea timp să ne relaxăm”.

Charalambous, despre accidentarea lui Lixandru: „Diagnosticul va veni în câteva zile”

Charalambous a vorbit și despre accidentarea lui Mihai Lixandru.

„Trebuie să vedem ce are Lixandru, încă nu sunt sigur, sper să nu fie serios. Trebuie să așteptăm. Nu vreau să vorbesc despre ceva ce nu știu sigur, diagnosticul va veni în câteva zile”, a spus antrenorul.

Prezența lui Gigi Becali ne-a adus noroc. Sper să ne însoțească și în alte meciuri. Vreau să mulțumesc suporterilor că au încurajat echipa. Mult succes lui PAOK pentru restul sezonului. Elias Charalambous

Clasamentul Europa League după etapa #2:

1. Lazio (7-1) - 6p

2. Lyon (6-1) - 6p

3. FCSB (5-1) - 6p

Clasamentul complet AICI

Programul FCSB în Europa League, sezonul 2024/2025: