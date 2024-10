PAOK - FCSB 0-1. Goalkeeperul Ştefan Târnovanu (24 de ani) a reuşit un meci foarte bun și speră să fie ținut minte și de Olympiakos, un alt adversar al roș-albaștrilor din Europa League.

FCSB a obținut o nouă victorie, după cea cu RSF. Roș-albaștrii au învins-o pe PAOK cu 1-0 în Grecia, în cadrul etapei a doua din Europa League.

Ştefan Târnovanu: „Ne-am apărat ca Arsenal, ca la handbal. Doar că nouă ne-a ieșit”

Unul dintre eroii victoriei a fost portarul Ştefan Târnovanu, care a intervenit decisiv la mai multe ocazii ale grecilor.

„Mă bucur foarte mult că am reușit un al treilea meci foarte bun din punct de vedere personal. Ținând cont de cum am început sezonul, e o victorie mare, în deplasare, la o echipă foarte bună.

M-am uitat acum câteva zile la Arsenal cu City (n.r. scor 2-2) și am văzut cum s-a apărat Arsenal, ca la handbal. Am făcut același lucru, doar că nouă ne-a ieșit.

M-am uitat pe clasament. RFS a făcut egal cu Galata, când am jucat cu ei, toată lumea spunea că sunt slabi, dar au făcut 2-2. Nu mai înțelegi nimic.

(n.r. - Este meciul carierei?) Nu știu dacă e cel mai bun, dar sper să mă țină minte și cei de la Olympiakos.

Aș vrea să-i dedicăm această victorie lui Lixandru, pentru că am înțeles că are o accidentare destul de gravă. E posibil să fie la ligamente , urmează să facă un RMN. Sper să fie puternic. Am apucat să vorbim la pauză”, a spus Târnovanu, după meci.

Clasamentul Europa League după etapa #2:

1. Lazio (7-1) - 6p

2. Lyon (6-1) - 6p

3. FCSB (5-1) - 6p

