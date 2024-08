FCSB - SPARTA. Lars Friis, danezul care conduce echipa pragheză, a reacționat când i s-a spus la București că stoperul Ross, compatriotul său, a greșit mult în ultimele meciuri: „Nu e corect să punctezi că unii sunt slabi”.

Scandinavul în vârstă de 48 de ani nu a ascuns că viitorul său depinde de fiecare meci, de fiecare obiectiv: „La Sparta sunt mereu sub presiune”.

După 1-1 în tur, săptămâna trecută, la Praga, totul se decide marți seară în Ghencea (21:30, ProTV). Echipa calificată va înfrunta în play-off-ul Ligii câștigătoarea dublei PAOK - Malmo (2-2 în prima manșă, în Suedia).

Lars Friis are 48 de ani, dar a fost mult timp secund la echipele sale. În Danemarca natală, la Midtjylland, Brentford și AGF, de două ori.

A fost antrenor principal doar între 2021 și 2022, la Viborg și Aalborg, înainte să vină la Sparta.

Ajuns la Praga în decembrie 2022, ca asistent al lui Brian Priske, a preluat echipa vișinie în această vară, după ce compatriotul său a semnat cu Feyenoord.

Lars Friis și hârtiuța pe care își pregătise antrenamentul Spartei

La antrenamentul de luni, Friis s-a plimbat pe gazon, a vrut să simtă terenul aflat într-o stare destul de rea.

Lars Friis, în Ghencea, cu hârtiuța pe care plănuise antrenamentul Foto: Theodor Jumătate

I-a lăsat pe cei din staff să se ocupe de încălzire. El pregătea antrenamentul propriu-zis și se uita pe o hârtie pe care își trecuse mai multe notițe.

Antrenorul Spartei: „Nu e corect să punctezi că unii dintre jucători sunt slabi”

La conferință, tehnicianul a acceptat orice subiect, a răspuns uneori zâmbind, dar s-a supărat când un reporter i-a evidențiat greșelile defensive ale jucătorilor săi, mai ales ale stoperului danez Mathias Ross.

„Nu a fost suficient de bine în meciul tur, totuși nu au fost multe erori, chiar dacă ar putea fi cruciale.

Muncim foarte dur în fiecare zi să facem echipa mai bună, avem jucători buni, cred că nu e corect să punctezi că unii dintre jucători sunt slabi, nu arată respect față de jucătorii mei”, a reacționat scandinavul.

Știm la ce suntem buni și ce mai avem de îmbunătățit, dar nu vreau să spun că am fost slabi în trei meciuri, așa cum ai spus. Nu cred că e corect Lars Friis, antrenor Sparta Praga

Lars Friis, înainte de FCSB - Sparta: „Să fim mai dinamici”

În weekend, după 2-1 cu Bohemians în Cehia, nordicul a susținut că are deja planul pregătit pentru returul de la București.

Nu a detaliat prea mult acel plan, însă a spus:

„Sunt lucruri în jocul nostru cărora trebuie să le dăm formă și nu e vorba numai de calitate.

E vorba de lucruri structurale, tactice, trebuie să fim mai dinamici în ceea ce facem, să vedem ce se întâmplă în joc, să avem grijă cum controlăm jocul și să fim gata de orice.

Am muncit mult să punem lucrurile la puncte, înainte să plecăm de la hotel am mai avut o ședință”.

„La Sparta sunt mereu sub presiune. De aceea sunt aici”

Friis simte că nu are viață ușoară la Praga, știe că orice meci pierdut, orice obiectiv ratat îi pun în pericol viitorul.

Este el sub presiune înaintea celei de-a doua confruntări cu FCSB? „Când sunt antrenorul Spartei, sunt mereu sub presiune. Întotdeauna voi fi sub presiune”, a afirmat antrenorul danez, adăugând cu un zâmbet: „De aceea sunt aici”.