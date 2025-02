FCSB - PAOK. Suporterii greci au afișat un banner în timpul pauzei pe care scria „FCSB nu este Steaua București”.

Răspunsul românilor a venit după golul de 2-0, marcat de David Miculescu: „Și PAOK nu mai este în Europa League”

Peste 5.000 de fani ai celor de la PAOK Salonic au fost prezenți, joi seară, pe Arena Națională, pentru a-i încuraja pe jucătorii lui Răzvan Lucescu.

După golul de 2-0 marcat de către David Miculescu, în minutul 81, suporterii FCSB au venit cu răspunsul pentru fanii greci. Au afișat un banner cu: „And PAOK is not in Europa League anymore” (n.r.: Și PAOK nu mai este în Europa League), semn că aceștia știau de existența mesajului afișat de greci.

Bannerul afișat de suporterii români

Fanii lui PAOK: „FCSB nu este Steaua București”

Suporterii lui PAOK au adus un banner inscripționat cu mesajul „FCSB is not Steaua Bucharest”, pe care l-au afișat în timpul pauzei în sectorul destinat fanilor oaspeți.

Bannerul afișat de suporterii greci la pauza meciului FCSB-PAOK

Disputa dintre FCSB și Steaua a fost decisă în instanță în favoarea CSA Steaua, echipa prezentă în liga secundă fiind considerată de către justiție continuatoarea de drept a fostei campioane europene din 1986.

Cu toate acestea, cei mai mulți fani roș-albaștri au ales să o considere pe FCSB drept Steaua.

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

- Manchester United 0-2 PAOK - FCSB 1-2

Programul fazei eliminatorii din Europa League

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).