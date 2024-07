Rămas fără echipă după despărțirea de Eldense, Florin Andone a anunțat că vrea să rămână în Spania.

Atacantul în vârstă de 31 de ani a spus că vrea să se întoarcă la Cordoba, echipă care a promovat în Segunda Division.

Cordoba a petrecut un singur sezon în al treilea eșalon din Spania, echipa de pe „Estadio El Arcangel” obținând promovarea în La Liga 2, duminică, după barajul cu Barcelona B, scor general 3-2 (1-1 în tur și 2-1 în retur).

Era exact ce-și dorea Florin Andone, care anunțase că vrea să revină la Cordoba, dacă formația va reuși să promoveze în al doilea eșalon al Spaniei.

Florin Andone vrea să se întoarcă la Cordoba

Andone a mai jucat pentru Cordoba între 2014 și 2016. A fost o perioadă excelentă pentru atacantul român, care a înscris 27 de goluri și a oferit 8 pase decisive în 58 de meciuri.

„Nu am vrut să plec din Spania, am fost plecat mulți ani și am vrut să joc la nivel profesionist în Spania.

Chiar și așa, am primit o ofertă de la Cordoba și am vorbit cu Juanito și Ivan Ania (n.r. oficiali de la Cordoba), care m-au sunat. Chiar și fizioterapeuții mi-au scris pentru a mă convinge să mă întorc.

Am refuzat, era un contract cu mult mai mare decât ceea ce am câștigat la Eldense și erau și patru ani. Și am spus nu. La Eldense am semnat pe un an, pentru a putea juca în Segunda.

Pot să vă asigur că dacă Cordoba va promova, va fi prima mea opțiune. Atâta timp cât clubul mă vrea, evident. Dacă clubul, conducerea sportivă și antrenorul mă vor, nu există nicio îndoială din partea mea. De fapt, aștept să promoveze ca și cum nu ar exista ziua de mâine .

700.000 de euro este cota de piată a lui Florin Andone, potrivit Transfermarkt.

Mi-ar plăcea să mă întorc la Cordoba și cred că acesta este anul în care ne-am putea reîntâlni. Dar nu depinde de mine, apoi sunt multe lucruri de discutat, pentru că nu este atât de ușor. Dar dacă Cordoba este promovată și mă vrea, din partea mea, nu va fi nicio problemă. E prima opțiune, înainte de absolut orice”, a spus Florin Andone, potrivit El Dia De Cordoba.

🔚🎥 Final del partido y locura en blanco ⚽️ y verde 💚



Estamos en 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢

Estamos en 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢𝑎

Estamos en 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢𝑎𝑎

Estamos en 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢𝑎𝑎𝑎

Estamos en 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢𝑎𝑎𝑎𝑎

Estamos en 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Estamos en… pic.twitter.com/yb8Q54mzWO — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) June 23, 2024

Atacantul român n-a rupt gura târgului în cele 31 de meciuri disputate pentru Eldense.

3 goluri și o pasă decisivă a reușit Andone la Eldense.

Castellon, Villareal B, Atletico Baleares, Cordoba, Deportivo La Coruna, Cadiz, Las Palmas, Brighton, Galatasaray și Eldense sunt echipele pentru care a jucat Florin Andone.