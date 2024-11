Gardoș, tackling la Georgescu  Fostul fotbalist atacă pe TikTok , terenul de joc al „candidatului-fantomă”: „Eu, încercând să primesc un post la Cotroceni”

Florin Gardoș a postat pe TikTok celebrul video în care Călin Georgescu înoată în ape înghețate, însoțit de un mesaj ironic despre candidatul „venit de nicăieri” la alegerile pentru postul de președinte al României

Fostul fotbalist de la Steaua și Southampton este primul personaj din lumea sportului care postează mesaje anti-Georgescu

Călin Georgescu, independentul cu viziuni pro-ruse, este protagonistul mai multor videoclipuri care seamănă izbitor cu propaganda de la Kremlin.

Gardoș, start la ironii: „Eu, încercând să primesc un post la Cotroceni”

Florin Gardoș, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai „candidatului-fantomă”, s-a folosit chiar de TikTok, platforma pe care Georgescu a organizat cea mai consistentă promovare.

Gardoș s-a filmat în timp ce intra într-un mini-bazin cu apă rece, însoțit de mesajul: „Eu, încercând să primesc un post la Cotroceni peste două săptămâni”.

Gardoș parodiază celebrul videoclip în care Călin Georgescu înoată în ape înghețate, montaj despre care specialiștii susțin că este un „fake”.

În videoclip, Georgescu intră direct în apa înghețată și, în timp ce înoată, spune: „Am încredere în sistemul meu imunitar. Pentru că am încredere și dorință deplină în Creatorul lui, în Dumnezeu.”

Florin Gardoș, acid și cu Ciolacu: „A zburat pe banii mei”

Florin Gardoș a fost uluit de rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale. Fostul fotbalist a oferit și o reacție dură, care a reprezentat și un atac la prim-ministrul Marcel Ciolacu.

„Nu cred că am ratat niciun scrutin de când am drept de vot. Când jucam în Anglia, am luat-o pe soția mea, am mers la Londra, am luat taxiul și am mers și am votat.

E atâta nesimțire în societate… 50 la sută stau acasă.

Aseară mă gândeam că am de ales între Marcel Ciolacu, care a zburat pe banii mei, și Călin Georgescu, despre care nu știam nimic până aseară”, a declarat Florin Gardoș la fanatik.ro.

Gardoș este unul dintre păgubiții „schemei Nordis”. Fostul fundaș al echipei Southampton a cumpărat două apartamente în Mamaia, însă nu a primit niciunul.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a zburat la Madrid cu un avion privat plătit de Nordis. De aici și exprimarea lui Florin Gardoș: «Marcel Ciolacu a zburat pe banii mei».