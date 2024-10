Pauză asumată  De ce a dispărut din prim-plan portarul chemat de Rădoi la națională și ofertat de Rapid

Internațional de seniori în urmă cu 3 ani, Florin Iacob (31 de ani) își anunță revenirea după o pauză forțată de 6 luni.

Portarul a devenit tătic pentru prima dată și nu a vrut să rateze momentul, așa că a ales să stea departe de fotbal pentru jumătate de an.

Ofertat în trecut de Rapid și FC Botoșani, Iacob își anunță revenirea, din iarnă, iar planurile sunt mari: întoarcerea la echipa națională.

Florin Iacob (31 de ani) făcea pasul către echipa națională în 2021, când selecționer era Mirel Rădoi. A continuat să fie unul dintre portarii constanți ai Ligii 1, însă de luni bune a ieșit complet din peisaj.

GOLAZO.RO a stat de vorbă cu goalkeeperul care are aproape 200 de prezențe pe prima scenă pentru a înțelege situația sa. De ce nu mai apără, ce s-a întâmplat după plecarea de la Corvinul.

550.000 de euro e cota lui Florin Iacob pe transfermarkt

Portarul e acasă, iar pauza vine dintr-un motiv mai puțin obișnuit pentru un fotbalist. Iacob a devenit tătic pentru prima dată, iar decizia de a sta departe de fotbal pentru jumătate de an a fost asumată, dorind să fie aproape de copil și soție.

Deși ieșit din prim plan, Iacob încă visează la națională, iar exemplu îi este chiar titularul de azi, Florin Niță.

Salut, Florin! Ce faci? Ce mai e cu tine?

Sunt bine! Acasă! Nu am nimic, am hotărât să stau liniștit. E vorba despre copil. Mi-am dorit să nu ratez niciun moment din cele de început de la venirea pe lume a copilului meu. Așa am simțit eu.

N-am mai auzit asta până acum. Să întrerupi cariera pentru…

Nu e nimic grav. Nu s-a întâmplat nimic cu mine. A fost o pauză asumată, foarte plăcută. E primul copil. Dacă am ocazia asta, mi-am dorit să fac așa.

Au fost oferte în tot acest timp?

Da, au fost ceva discuții, chiar și ofertă concretă de la Botoșani. Cu Rapid au fost niște discuții, nu mai mult. Botoșaniul mi-a făcut ofertă. Dar m-am gândit mai bine și am zis că am ales să fac pauza asta dorită până în iarnă. Totul asumat. Nu-mi fac probleme pentru viitor. Mi-am dorit enorm să fiu alături de familie. Din iarnă revin 100%. Acum totul e în regulă. Soția e bine.

144 de meciuri are portarul de 31 de ani pentru UTA, clubul pentru care a evoluat cel mai mult timp

Și ceva probleme?

Eu sunt bine, mental. Tot! Da, cred că au fost probleme din punctul ăsta de vedere. Mi-am dorit mult acest copil și a venit mai greu. Așa că n-am vrut să ratez nimic din viața lui . Și așa am ales să stau acasă. Nu e un capăt de lume că n-am jucat eu fotbal 6 luni. O să joc din iarnă.

Care sunt planurile din iarnă?

O să reiau discuțiile. Mi-au scris o grămadă de impresari de pe platformele alea de jucători. Și străini, și români. Mi-au venit ceva oferte din Cipru și Grecia. Din Cipru foarte multe. Și din Iran. Dar, cu toate războaiele din zonă, mai bine stau liniștit, deși erau foarte mulți bani la mijloc. Foarte, foarte bune oferte. Au bubuit propunerile când s-au reluat pregătirile în Cipru, au fost 4-5 oferte în 3 zile. Dar am zis că nu merg. Am luat decizia să stau, așa că am respectat-o.

Florin, câteva zile ai fost jucătorul Corvinului. Cu ei ce s-a întâmplat? Ai plecat repede, s-a vorbit despre un conflict cu Florin Maxim.

Nu a fost nicio problemă cu „Flo”. Chiar am o relație foarte bună. Nu eram mental 100% și am ales să plec. Era clar că lumea se gândește că e o problemă când pleci așa, după un timp scurt, deodată. Nu au fost probleme.

Naționala? Mai e un obiectiv?

Oho! Până mă las mă gândesc la națională. Sentimentul de a fi acolo e unic. E greu de descris. L-am trăit, foarte frumos. N-am cuvinte. Nu am să renunț niciodată la națională. Niță e un exemplu. Mă înțeleg foarte bine cu el, vorbesc săptămânal cu el. Mă bucur enorm pentru echipă. Parcursul e fantastic. Mă așteptam să fie bun, dar nici chiar atât de bun.

O spui tu, care ai fost acolo, când s-a clădit, să zicem, generația asta.

Da, de asta spun că mă așteptam, dar parcă e peste așteptări. Simțeam de atunci că va fi bine. Eram o familie, un grup, exista o unitate. Mult respect, între ei, față de staff. Era dorință de muncă. Acum dau rezultate toate aceste lucruri. Și la Euro a fost o asemenea determinare… A fost acea fază cu Burcă și Drăgușin, mi-a rămas pe retină, când s-au dat piept în piept. Ăsta e spiritul de azi. Vor fi performanțe mari de acum.