Florin Prunea (56 de ani) spune că echipa națională riscă depunctarea în cazul unui nou comportament inadecvat al fanilor.

România se pregăteşte pentru preliminariile pentru CM 2026 în Grupa H, dar se confruntă cu o sancțiune UEFA pentru incidentele din meciul cu Kosovo.

Naționala începe calificările pentru Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada pe teren propriu, cu Bosnia, partidă care se va disputa pe 21 martie, de la ora 21:45 și se va juca fără spectatori din cauza incidentelor care au avut loc în Liga Națiunilor, cu Kosovo.

FRF a făcut apel la TAS pentru a schimba decizia și rămâne de văzut ce va decide Tribunalul de la Lausanne.

Florin Prunea: „Ăsta e ultimul pas înainte de o depunctare”

Florin Prunea, fost internațional și actual delegat UEFA, a avertizat că, în cazul în care vor mai exista derapaje în tribune, naționala riscă o penalizare severă: depunctarea.

„În ultimii ani, TAS a întors multe decizii ale UEFA și FIFA. Am fost recidiviști, aici e problema. Ăsta e ultimul pas înainte de o depunctare , aceasta e următoarea sancțiune pe care o vom primi, alta nu mai există!

Am luat amenzi, am avut sectoare închise... Vorbim de peste 100.000 de euro, plus stadionul cu porțile închise. E maximum”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

128.000 de euro au însumat cele șapte amenzi primite de România pentru meciul cu Kosovo, încheiat 3-0 la „masă verde”, pe lângă faptul că va juca următorul meci oficial acasă fără suporteri în tribună

Întrebat daca s-a clarificat când va fi sancționată România, Prunea a răspuns:

„La următorul joc, cel cu Bosnia. Dacă participam la barajul din Liga Națiunilor, se aplica acolo. Dar am câștigat grupa și primul nostru joc e cel cu Bosnia.

Ai încredere în ce spun, că știu ce vorbesc. Este vorba despre primul meci oficial ”, a declarat Florin Prunea, conform sursei citate.

România și-a aflat adersarii din preliminariile pentru CM 2026

„Tricolorii” se află în Grupa H, alături de Austria, Bosnia, Cipru și San Marino, în preliminariile pentru CM 2026

Elevii lui Mircea Lucescu au parte de un singur adversar mai puternic - Austria - în lupta pentru calificarea la un turneu final, unde n-au mai fost din 1998!

Programul României în Grupa H, conform frf.ro:

21 martie : ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 24 martie : San Marino – ROMÂNIA

: San Marino – ROMÂNIA 7 iunie : Austria – ROMÂNIA

: Austria – ROMÂNIA 10 iunie : ROMÂNIA – Cipru

: ROMÂNIA – Cipru 9 septembrie : Cipru – ROMÂNIA

: Cipru – ROMÂNIA 12 octombrie : ROMÂNIA – Austria

: ROMÂNIA – Austria 15 noiembrie : Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 18 noiembrie: ROMÂNIA – San Marino