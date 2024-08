FCSB a fost învinsă de Poli Iași, scor 0-1, sâmbătă seară, în Ghencea, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1

Florin Tănase (29 de ani) a revenit în tricoul roș-albaștrilor, după o pauză de mai bine de doi ani, însă ar fi putut rupe deja contractul.

Florin Tănase a dezvăluit după eșecul cu Poli Iași că a primit oferte din zona Golfului imediat după ce a semnat cu FCSB. Atacantul putea pleca fără să joace, având în contract o clauză care îi permite să plece în orice moment dacă returnează toți banii primiți.

Florin Tănase putea pleca deja de la FCSB

„Chiar la două zile după ce am semnat am avut două oferte din Golf. Din Kuweit și Arabia Saudită. Știam că o să vină, puteam să plec, aveam clauză. Asta îmi doresc, să rămân la FCSB”, a spus Florin Tănase imediat după meci.

Acesta a explicat că fanii au fost decisivi în hotărârea sa de a reveni la campioana României: „ Cred că pe 7 august am luat decizia, am vorbit cu patronul, plus dorința fanilor de a mă întoarce. În fiecare zi mă opreau foarte mulți pe stradă și-mi spuneau să mă întorc . Asta a contat foarte mult. Nu am negociat deloc cu Gigi Becali. Deloc! Ce mi-a spus patronul, aia a fost”.

Florin Tănase: „Aveam nevoie de cele trei puncte”

Florin Tănase nu a fost titularizat de Elias Charalambous, însă scorul de pe tabelă l-a obligat să-l introducă pe teren în cea de-a doua repriză. Tase a intrat în minutul 62, în locul lui Daniel Popa.

Revenirea lui Florin Tănase la FCSB nu a avut vreun efect pe tabela de marcaj. Poli Iași s-a impus cu 1-0, iar criza celor de la FCSB în campionat se adâncește.

„ Din păcate, astăzi am pierdut 3 puncte foarte importante, aveam nevoie de ele. Nu am reușit, asta este, sperăm ca în următoarele meciuri să reușim să adunăm puncte pentru că suntem departe.

O senzație plăcută să fiu din nou la FCSB, normal. Să joci la echipa pe care o iubești de mic , dar în seara asta sunt trist că nu am reușit să câștigăm.

E încă început de campionat, dar când îți pleacă un jucător de atac valoros (n.r.- Florinel Coman) se simte. Rămâne de văzut cum ne vom descurca în viitor.