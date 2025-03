„A fost o întâmplare” Florin Tănase crede că Rapid nu e capabilă să se lupte pentru titlu: „Nu ne-au pus prea multe probleme”

FCSB - RAPID 3-3. Florin Tănase (30 de ani) spune că giuleștenii nu i-au pus probleme campioanei în derby-ul de pe Arena Națională.

Fotbalistul i-a răspuns lui Marius Șumudică, după ce antrenorul Rapidului a afirmat că CFR Cluj și Universitatea Craiova au mai multe șanse decât FCSB la câștigarea titlului.

Tănase nu crede că Rapid poate intra în lupta pentru trofeu.

În minutul 90+4, Florin Tănase a profitat de o eroare a portarului austriac Franz Stolz și a stabilit scorul final al partidei din prima etapă a play-off-ului.

„Sunt fericit că am reușit să marchez, e bine că nu am pierdut. Din păcate, am condus de două ori și nu am gestionat bine, trebuia să continuăm să jucăm ce știm. După, când au luat ei roșu, trebuia să avem o circulație mai bună a balonului.

În rest, nu ne-au pus prea multe probleme. Assist fundașul, gol fundașul, asta e. Trebuie să ținem capul sus, acum urmează o pauză și după vom vedea.

Nu ne mulțumește rezultatul, am jucat în fața propriilor suporteri, trebuia să câștigăm, să-i facem fericiți. Dar și așa am arătat că echipa are putere, are forță, am revenit și era să câștigăm”, a declarat Tănase la Digi Sport.

Merg acolo cu încredere. Sunt fericit că sunt sănătos, sper să fiu în continuare și voi merge acolo cu gânduri bune, să dau tot ce e mai bun și să câștigăm. Florin Tănase, despre convocarea sa la echipa națională

Florin Tănase, răspuns pentru Marius Șumudică: „Vedem la sfârșit dacă mai spune așa”

„Nu cred că a fost o ușurință (n.r. - modul în care FCSB a primit trei goluri de la Rapid), a fost o întâmplare.

Dar pe cine vede Șumudică favorită la titlu? Vom vedea. Mai sunt nouă etape, o să vedem dacă mai spune așa și la sfârșit.

Pentru titlu e greu să se lupte Rapid, poate cine știe, să marcheze așa non-stop din faze fixe, dar e greu de crezut.

Se bat pentru fiecare minge, au crescut în joc și pot câștiga multe meciuri, dar e o diferență de cinci față de noi și șase față de CFR, e greu pentru ei”, a mai spus Tănase.

