Fosta atletă Gabriela Szabo mărturisește că Nicușor Dan, edilul Bucureștiului, nu a stat niciodată de vorbă cu ea. „Nici înainte să mă demită, nici după”.

Gabriela Szabo a câștigat procesul intentat Primăriei București și a edilului Nicușor Dan prin care a contestat decizia din noiembrie 2022 de desfacere a contractului de muncă.

Curtea de Apel București, prin decizie definitivă pronunțată pe 10 octombrie 2024, a admis cererea de chemare în judecată și obligă pârâții la repunerea Gabrielei Szabo în funcția de director al Clubului Sportiv al Municipiului București și la plata salariilor și a beneficiilor aferente pierdute.

Campioana olimpică de la Sydney 2000 a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro în care vorbește despre cum a relaționat cu primarul Capitalei și ce intenționează să facă în continuare.

Gabriela Szabo: „Nicușor Dan m-a umilit public. Acum trebuie să mă repună în funcție la CSMB”

Gabriela, ai câștigat procesul cu Nicușor Dan. Ce înseamnă această victorie pentru tine?

Este un moment foarte important pentru mine. În primul rând, pentru că primarul Nicusor Dan m-a umilit public. Mi-a discreditat nu numai munca pe care am depus-o la CSMB, ci întreaga mea viață pe care am dedicat-o sportului .

În al doilea rând, este o victorie dulce deoarece în prima instanță am pierdut. Curtea de Apel București m-a reabilitat.

Ai discutat față în față cu edilul Bucureștiului?

Niciodată. Am fost în aceeași sală la câteva ședințe de Consiliu Administrativ, dar niciodată nu am vorbit față în față. Nu a vrut să mă primească. Nu înțeleg absolut deloc de ce a ales să mă dea afară în acest mod total umilitor și mincinos când putea să despărțim civilizat și elegant. Sunt un om care pricepe repede multe lucruri. A venit la Primărie cu echipa lui. Eu nu făceam parte din ea. Aș fi înțeles. Aș fi plecat dacă asta și-ar fi dorit. Nu mă cramponam de post.

Nu te-ai întâlnit cu primarul nici când te-a anunțat că îți desface contractul de muncă?

Nu. Nu a considerat că merit să-mi comunice față în față. Am aflat de pe Facebook, unde a publicat anunțul. Și apoi din presă. A fost o perioadă umilitoare pentru mine pentru că atunci a făcut și niște acuzații mincinoase, calomnioase. Și, la orice spuneam eu, mă apăram, el tot prin intermediul rețelelor de socializare îmi răspundea.

Nicușor Dan a invocat un raport de control care a constatat nereguli în managementul clubului!

Da. Pe motiv că am ratat obiectivele, în iunie 2022 am fost detașată la Centrul Dalles. Ce treabă aveam eu cu domeniul acesta! Apoi a trimis o echipă de control la club, care a constatat că nu a fost inventariată o cameră video și că lipsește nu știu ce bază de date. În dimineața zilei de 29 octombrie am fost repusă în funcție de director la CSMB, iar peste 15 minute aflu despre decizia de concediere. Practic, m-a dat afară pentru că lipsea o cameră video.

Cât valora aparatul?

11.000 de lei. Nu știu unde a dispărut această cameră video. Nu știu cine a luat-o, dar se putea găsi o soluție. Să fie recuperați banii. M-a acuzat că m-am premiat singură și a făcut publice sumele. Dar nu a spus și faptul că am adus aproape un milion de euro din sponsorizări și venituri proprii. Și că acele premieri nu erau din bani publici. Nu erau bani publici și nici nu încălcau regulamentul clubului. Am fost umilită. Mi-a făcut mult rău. Aproape că mi-a distrus reputația, munca de o viață. Noroc că am o constituție psihică de sportivă. Știu să câștig. Știu să și pierd. Doar că nu a fost cazul acum.

Și ce aștepți acum?

Instanța îl obligă pe primarul Nicușor Dan să mă repună în funcția de director al CSM București. Și să-mi plătească salariile și beneficiile aferente pierdute.

Și ce faci? Te întorci la club?

Da. Mă întorc. Instanța m-a reabilitat.

Și vei rămâne?

Nu mă gândesc la asta acum. Să mă repună în funcție și apoi voi vedea.