Farul Constanța a fost învinsă de FC Botoșani, scor 0-1, duminică, la Ovidiu, într-o partidă din etapa a 3-a din Superligă.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ștefan Bodișteanu, în minutul 47.

Cristi Ganea nu înțelege ce se întâmplă cu echipa sa, de nu reușește să găsească drumul către gol.

Farul Constanța este singura echipă din Superligă care nu a reușit să marcheze niciun gol în primele trei etape: 0-1 cu Slobozia, acasă, 0-0 cu Oțelul, în deplasare, și 0-1 cu Botoșani, acasă.

Așadar, formația antrenată de Gică Hagi se află pe penultima poziție, cu un sigur punct adunat după cele trei jocuri, la egalitate cu UTA Arad și Petrolul, formații care au și o partidă mai puțin disputată.

Cristi Ganea: „Înfrângerea ne-a doborât”

Fundașul stânga al constănțenilor, Cristi Ganea, nu-și poate explica lipsa de eficiență din fața porții, mai ales că formația de pe litoral își creează numeroase ocazii în timpul partidelor.

Ganea nu vrea să dea vina pe cineva anume pentru această pasă proastă, însă este conștient că este nevoie de o schimbare, pentru a depăși momentul.

„Trebuie să muncim. Capul jos și la muncă! În prima etapă am pierdut, dar am făcut o a doua repriză foarte bună. În al doilea meci am jucat bine, dar nu am câștigat.

Înfrângerea de astăzi ne-a cam doborât , dar mergem acasă, ne odihnim și ne gândim la următorul meci.

Nu cred că este vorba de atitudine, nici vina atacanților, fundașilor. Suntem o echipă. Este vina tuturor.

Nu-mi găsesc cuvintele . Nu văd un motiv pentru care nu marcăm. Nu știu de ce, pentru că am avut ocazii.