Juri Cisotti (31 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre experiența sa la FCSB, dar și despre adaptarea la clubul bucureștean.

FCSB a plătit 200 de mii de euro celor de la Oțelul Galați pentru fotbalistul italian.

Juri Cisotti, surpriza plăcuta a acestui sezon de la FCSB, a vorbit despre trăirile în momentul transferului la campioana României, dar și despre vârsta la care dorește să se retragă din fotbal.

Juri Cisotti, despre adaptarea la FCSB: „ Mi-am dat seama că locul meu este aici”

Mijlocașul italian a debutat în cupele europene în tricoul celor de la FCSB, la vârsta de 31 de ani.

„Mă bucur, a fost greu la început, dar ușor, ușor, m-am adaptat. Le mulțumesc celor din staff și colegilor. Am găsit un grup unit, o echipă foarte bine pregătită, astfel că și adaptarea mea s-a făcut lejer.

Am găsit un grup cu foame de victorie, mi-am dat seama că locul meu este aici. Nu am luat în calcul alte variante (n.r. - înainte să plece de la Oțelul) iar când am avut ocazia să semnez, am semnat.

Este cea mai bună echipă din România și un obiectiv pentru toți jucătorii să joace aici”, a declarat Juri Cisotti, citat de digisport.ro.

5 goluri a marcat Juri Cisotti pentru FCSB, în 17 meciuri jucate

Cisotti, despre vârsta până la care va juca: „Vreau să joc cât mai mult posibil”

Italianul celor de la FCSB a vorbit și despre vârsta până la care își dorește să joace, ținând cont că are 31 de ani.

„Acum sunt aici și sper să fie și mai bine pe viitor. Vreau mai mult. Să joc cât mai mult posibil, până la 38-39 de ani, vom vedea.

Sunt plecat de 10 ani, departe de familie și prieteni, dar sunt fericit aici. Nu am obiectiv să mă întorc în Italia, sunt fericit aici, m-am adaptat foarte bine”, a mai adăugat Juri Cisotti.

