Georgi Milanov (32 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a dezvăluit că este accidentat și ia pastile pentru a-și putea ajuta echipa.

Zeljko Kopic s-a confruntat cu probleme de lot în ultima perioadă. O parte dintre jucători au revenit la antrenamente, însă există și fotbaliști pe care antrenorul croat încă nu se poate baza.

OȚELUL - DINAMO: Georgi Milanov: „Iau o mulțime de pastile pentru a nu simți nimic”

Bulgarul Milanov a afirmat că Dinamo nu-și permite să piardă și alți jucători importanți, astfel că a luat „o mulțime de pastile” pentru a ignora durerea.

„ Am foarte multe probleme de la ultimele jocuri și iau o mulțime de pastile pentru a nu simți nimic și pentru a putea juca. Dacă nu joc, avem 8 jucători importanți accidentați. Foarte greu.

Trebuie să ne revenim și să ne concentrăm pe următorul meci cu Botoșani. Jucăm acasă și trebuie să câștigăm.

Ei (n.r. coechipierii accidentați) au probleme musculare din cauza meciurilor de la echipele naționale . Au jucat mult. Acesta este un proces normal. Hakim (n.r. Abdallah) este unul dintre absenți, situația e foarte dificilă.

Ne vom arăta caracterul și modul în care luptăm pentru echipă. Sper să fie o recuperare rapidă pentru jucătorii accidentați”, a declarat Milanov, după meciul cu Oțelul, potrivit digisport.ro.

27 de meciuri a adunat Georgi Milanov în tricoul lui Dinamo. A înscris 2 goluri și a livrat 3 pase decisive.

Milanov, despre remiza cu Oțelul: „Am meritat acest punct”

Fotbalistul a vorbit și despre meciul cu Oțelul. Dinamo a plecat cu un punct de la Galați, deși au lipsit 7 jucători importanți.

„A fost un joc foarte greu împotriva unui adversar foarte dur. Defensiva lor a fost bună. Pentru noi a fost foarte dificil să găsim spațiul dintre linii. S-au apărat foarte bine, dar am luptat până la final.

Am crezut că pot juca cu ghete normale, dar nu. Sincer să fiu, terenul a fost mai bun decât al nostru din București.

Am ratat o șansă foarte mare (n.r. prin Caragea), dar sunt mândru de echipă pentru că am jucat fără 7 jucători foarte importanți de la începutul sezonului. Am arătat că avem băieți buni în echipă.

Sincer să fiu, nu am văzut situația (n.r. hențul lui Cîrjan) și nu vreau să vorbesc despre deciziile de arbitraj. Îi respect pe arbitri. Nu e treaba mea, treaba mea e să joc fotbal și să lupt pentru Dinamo”, a mai spus Milanov.