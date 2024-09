Giani Kiriță, fostul căpitan al echipei Dinamo, spune că jocul bun al trupei lui Kopic i se datorează și secundului Florentin Petre

Florentin Petre a mai fost A2 la Dinamo în perioadele decembrie 2012-mai 2013 și februarie 2015- iunie 2015

Cu Zeljko Kopic antrenor principal și Florentin Petre secund, Dinamo este pe loc de play-off după opt etape, cu trei victorii și tot atâtea egaluri.

Florentin Petre, „meseriașul” din umbră

Giani Kiriță a declarat că Dinamo merge bine în acest și datorită fostului coleg de echipă, Florentin Petre. Fosta extremă din Ștefan cel Mare a semnat un contract până în 2026.

„Se vede şi mâna lui Florentin Petre, mulţi zic că e doar Kopic, nu! Petre ţine vestiarul acolo ”, a declarat Giani Kiriță, conform orangesport.ro.

„Nicăieri nu-i ca acasă”

Florentin Petre a revenit la Dinamo după 9 ani, timp în care a fost antrenor principal la Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila, Ceahlăul Piatra Neamț și Unirea Ungheni.

Petre a renunțat la Unirea Ungheni pentru a veni secund la Dinamo.

„Nicăieri nu-i ca acasă. Mă bucur foarte tare de acest moment, am muncit foarte mult să ajung aici. Am întâlnit oameni hotărâți, oameni care vor să facă performanţă, atât domnul Kopic cât şi domnul Nicolescu.

6.000 euro primește lunar Florentin Petre ca secund al lui Zeljko Kopic, conform DigiSport

Am stat puţin de vorbă, am văzut care sunt ideile şi tot ceea ce ne dorim împreună. Mă bucur foarte tare că fac parte din echipă. De aia am şi renunţat la contractul cu Unirea Ungheni. Pe calea asta vreau să le mulţumesc.

Mi-au oferit nişte condiţii foarte bune pentru a face performanţă acolo. Nu plecam niciodată dacă nu apărea oferta de la Dinamo”, declara Florentin Petre pentru digisport.ro, la numirea în staff-ul „câinilor”.