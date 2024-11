Gigi Buffon, Parior înrăit Confesiunea legendarului portar: „ A venit poliția în cantonament”

Legendarul Gianluigi Buffon (46 de ani) a recunoscut că a fost un parior înrăit, chiar și în timpul carierei.

Cu toate acestea, spune că nu a mizat niciodată pe meciurile de fotbal, iar acest aspect l-a ținut departe de eventualele suspendări.

Gigi Buffon este considerat unul dintre cei mai valoroși portari din istoria fotbalului.

A scris istorie în tricoul naționalei Italiei, dar și al celor de la Juventus Torino și și-a câștigat statutul de legendă.

657 de meciuri în Serie A a jucat Buffon în tricourile lui Juventus Torino și Parma

Gigi Buffon recunoaște: „Pariam. Era vorba despre adrenalină”

În aceste zile, Gianluigi Buffon a oferit un interviu jurnaliștilor de la „Corriere della Serra”, în care a vorbit pe larg despre cele mai sensibile subiecte din cariera sa.

Printre ele, și asocierea cu pariurile sportive. Nu a negat faptul că era un împătimit al pariurilor.

„Pariurile au fost slăbiciunea mea, până mi-am găsit echilibrul. Pentru unii este un viciu. Pentru mine a fost vorba despre adrenalină. De un lucru sunt sigur: nu am făcut niciodată ceva ilegal.

Nu am fost niciodată investigat, nu am primit niciodată vreun avertisment. Pentru că nu am pariat niciodată pe Juventus, pe echipa naţională sau pe fotbal.

Am pariat doar pe baschetul american şi pe tenis. Acum, merg de cel mult două, trei ori pe an la cazinou. Dar nu simt nevoia”, a declarat Buffon, în interviul acordat celor de la „Corriere della Serra”.

176 de meciuri a jucat Buffon pentru naționala de seniori a Italiei, în perioada 1997-2018. Este cel mai selecționat jucător din istoria „Squadrei Azzurra”

Buffon, de două ori în atenția autorităților: „Am fost chemat la parchet”

Gigi Buffon a dezvăluit că s-a aflat de două ori pe radarul autorităților, însă nu a avut niciodată de suferit. Ține minte când a fost chestionat de legendarul Gigi Riva sau când a venit poliția în cantonamentul naționalei Italiei.

„S-a întâmplat de două ori. Prima dată în 2006, pe vremea scandalului Calciopoli, când Juventus era în centrul atenției. Eram la Coverciano, în camera obișnuită, 209, în cantonamentul dinaintea Cupei Mondiale.

A venit la mine delegatul Gigi Riva, cu care aveam o relație specială: «Dacă ai făcut vreo prostie, spune-mi». I-am răspuns cu un strop de sadism: «Gigi, mă cunoști. Deci știi deja răspunsul». Câteva zile mai târziu a venit să-mi spună: «M-am informat, ai avut dreptate».

A doua oară, era în 2012, la Campionatul European. Dormeam liniștit în cameră, la 209, când a venit poliția.

În cantonamentul naționalei, la ora 5 dimineața, cu camerele de filmat afară: jurnaliștii fuseseră avertizați. Erau acolo pentru Criscito .

Am considerat că e nedrept și am spus asta. Criscito nu a primit nici măcar o zi de suspendare. Cu toate acestea, a pierdut Europeanul.

Eu am fost chemat la parchet. Eram atât de sigur că nu am făcut nimic, încât m-am dus singur, fără avocat. Și m-a afectat să văd că sunt interogat insistent. Mereu aceleași întrebări, la care am dat mereu aceleași răspunsuri. Adevărul: nu am pariat niciodată pe fotbal”, a spus Buffon.