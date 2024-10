Gică Craioveanu, 56 de ani, a stat de vorbă cu jurnaliștii spanioli de la AS despre partida Real Madrid - Villarreal.

Fost fotbalist al lui Villarreal, Craioveanu e convins că „Submarinul galben” va remiza cu Real Madrid și îndrăznește și un pronostic pentru finalul de sezon: o vede pe Villarreal încheiând campionatul pe loc de Champions League

„Villarreal e pe locul 3, la un punct în spatele lui Real Madrid. Ne descurcăm. De la sosirea lui Marcelino, fanii sunt mulțumiți. Echipa are un stil de joc ușor de recunoscut, joacă bine și obține rezultate bune.

La începutul sezonului, am pariat că Villarreal va termina pe un loc de Liga Campionilor. O văd în primele patru. Problema este că nimeni nu vrea să parieze cu mine, pentru că aproape întotdeauna ei pierd (râde).

Cred că este clubul care a evoluat cel mai mult din lume. Când am venit eu, nu aveam nici măcar un teren fix pentru antrenamente și exista o baracă cu două dușuri pentru 25 de jucători. Imaginați-vă cum era (râde). Fernando Roig a făcut o treabă excepțională. Stadionul, orașul sportiv și managementul sunt de primă clasă”, spune Craioveanu pentru as.com.

Fostul internațional român e mulțumit de achizițiile făcute de „Submarinul galben”: „Sunt încântat în special Ayoze. E bun și isteț. În față, au venit Barry și Pépé, unul mai puternic și celălalt mai abil, dar amândoi aduc mult echipei. E o echipă bună. Și încă ne lipsește Gerard Moreno, care este emblema lui Villarreal. Păcat că are atâtea probleme cu accidentările”.

Gică Craioveanu, despre Real Madrid - Villarreal

Craioveanu nu o vede bine pe Real Madrid, după eșecul de la Lille, 0-1: „Nu mi-au plăcut deloc la Lille. Au fost o echipă plată, previzibilă și ineficientă, cu excepția efortului final. Este evident că nu joacă bine”.

Românil crede că echipei lui Carlo Ancelotti îi lipsește creativitatea: „La Lille, Madridul a prins viață când au intrat Modric și Güler, pentru că Valverde, Camavinga și Tchouameni sunt puternici fizic și acoperă mult teren, dar nu au ușurința altora de a da pasa finală.

Sunt sigur că Real e rănită și va reacționa. În plus, pe «Bernabéu» este o altă echipă. Am jucat acolo de multe ori și meciurile durează o veșnicie. Mulți jucători sunt speriați de acel stadion, am văzut asta. Acea stemă și acel tricou influențează mințile adversarilor.

Va fi dificil pentru Villarreal să facă o surpriză, deși are argumentele necesare pentru a o face. De fapt, cred că are calitățile necesare pentru a bate orice echipă din Europa, dacă are o zi bună. Cum eu sunt un om îndrăzneț, voi paria pe un egal 2-2”.

Era esențial pentru Real Madrid să găsească un înlocuitor pentru Kroos. Florentino Perez ar fi trebuit să transfere și un mijlocaș de top, pe lângă Mbappe. Gică Craioveanu

Amintiri cu Real Madrid și Barcelona

Craioveanu și-a amintit de prestațiile sale în meciurile disputate de Villarreal cu Real Madrid și Barcelona.

„Am marcat primul gol al echipei în Primera. Și l-am marcat pe Bernabeu! Am ales bine. A fost o centrare a lui Moisés, care a pus-o la colțul lung pentru ca eu să trag pe jos. Illgner nu a putut face nimic. Păcat că am sfârșit prin a pierde cu 1-4, iar eu am părăsit terenul mai devreme din cauza unei intrări foarte dure a lui Roberto Carlos.

Apoi, pe Camp Nou a fost unul dintre meciurile în care m-am remarcat cel mai bine, deși nu unul dintre cele mai bune pe care le-am jucat în Spania. Îmi amintesc că atunci când am ridicat telefonul aveam 222 de mesaje? Și asta când WhatsApp nu exista încă! ”.

Doi jucători m-au impresionat. Zidane, pentru eleganța sa, și Ronaldo Nazario, care este cel mai bun atacant pe care l-am văzut vreodată. Acel start, parcă era un bivol! Era de neoprit. Gică Craioveanu

Întrebat care a fost cel mai talentat coleg pe care l-a avut, dar și cel mai abil adversar, Craioveanu a spus:

„David Silva. El Chino era brutal de talentat. Clasa și viziunea lui erau impresionante. Apoi l-aș alege pe Javi De Pedro, care avea un picior stâng excelent… și pe Hagi, în echipa națională.

De la adversari, Ronaldinho a fost cel mai mare talent din istoria fotbalului modern. Juca mereu cu zâmbetul pe buze, chiar și atunci când pierdea. Astăzi ar valora 500 de milioane de euro”, spune Craioveanu pentru spanioli.

Cel mai dur fundaș care l-a marcat: „Xavi Aguado, de la Zaragoza, are o mulțime de șanse să fie medaliat cu aur. Mi-a spart nasul cu un cot și încă îmi amintesc de el când îmi este greu să respir.

Pablo Alfaro, Javi Navarro, Andrinúa, Prieto și Martagón erau fundași centrali care, oriunde călcau, iarba nu mai creștea la loc (râde)”.

Gică Craioveanu a jucat la Villarreal din 1998 până în 2002. A marcat 30 de goluri în 133 de partide.

De-a lungul carierei a mai jucat la Constructorul Slatina, Metalurgistul Slatina, Drobeta Turnu Severin, Universitatea Craiova, Real Sociedad, Villarreal și Getafe.