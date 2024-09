Gheorghe Hagi a inaugurat, miercuri, hotelul din incinta Academiei care-i poartă numele, de la Ovidiu.

O investiție de 8 milioane de euro, care propulsează baza sportivă din Ovidiu la un alt nivel, în topul celor mai bine dotate academii din Europa de est

„Regele” a avut multe momente în care a fost învăluit de emoțiile reușitei

Tinerii sportivi de la Farul beneficiază de miercuri de un complex ultramodern, format din săli de mese și bucătărie, muzeu, camere pentru jucătorii echipei de seniori și pentru juniori, sală de lectură, sală de studiu, sală de ședință, zonă relaxare (bibliotecă sportivă, jocuri).

La mică distanță, a fost construită și o sală de forță, una care poate primi aproximativ 80 de copii în orice moment.

Toată lumea lângă Hagi

La eveniment au fost prezente nume mari ale sportului românesc. Simona Halep a fost venit alături de familie. Nu a lipsit nici fostul internațional Iosif Rotariu, primarul Constanței, Vergil Chițac sau noul acționar al clubului, afaceristul Daniel Moraru.

Gică Hagi vrea un club de nivel european

Gică Hagi își dorește transformarea clubului Farul într-unul de nivel european, cu cele mai bune condiții de formare și dezvoltare pentru jucători.

Pași sunt lenți, deoarece „Regele” nu dispune de finanțele pe care și le-ar dori.

Însă, cu ajutorul partenerilor, dar și cu multă răbdare, a reușit să clădească perspectiva unui viitor mai bun pentru tinerii pasionați de fotbal.

„Eu am o singură strategie, îmi place să muncesc. Când muncesc, încerc să devin cel mai bun. Mă bucur mult că am realizat aceste lucruri.

Sper să facem lucruri bune și-n continuare. Mereu e loc de mai bine. Campionii tot timpul vor mai mult, nu se mulțumesc cu puțin. Sper ca această mentalitate pe care am creat-o să rămână, tinerii să facă performanță.

Dacă ai pretenții să-i ceri copilului să fie sus, trebuie să-i creezi un mediu foarte bun, sănătos, în care fiecare să-și atingă visele”, a declarat Gică Hagi.

„Dacă vrei să trăiești bine 100 de ani, trebuie să investești în copii”

Gică Hagi nu dorește să vorbească despre greutatea acțiunilor sale și nici nu a vrut să facă publice sumele investite. Totuși, ar fi vorba de aproximativ 8.000.000 de euro.

„Nu pot să vorbesc despre bani. Am avut plăcerea să fac lucrul asta, să întorc fotbalului tot ce mi-a dat. Sunt cine sunt datorită fotbalului.

Atunci, lucrul pe care puteam să-l fac era să ajut. Și pe mine m-au ajutat alții, așa că am zis și eu să investesc în copii. Dacă vrei să trăiești bine 100 de ani, trebuie să investești în copii. La rândul lor, cresc, iar la un moment dat dau și ei înapoi.

E plăcerea mea de a investi, de a deschide o academie în locul în care m-am născut, unde am crescut și cred că am făcut o treabă excelentă împreună.

Nu e vorba câți bani s-au băgat, atâta timp cât s-au făcut lucruri de calitate. Academia noastră a ajutat și a furnizat jucători la nivelul cel mai mare: cupe europene, campionate europene, calificări.

Toți muncim pentru România. Și noi, la Constanța, zona Dobrogea-Constanța, muncim pentru România. Clubul nostru muncește pentru România pentru că a dat foarte mulți jucători echipelor naționale. Suntem un suport important la nivel național. Gică Hagi

Motivul pentru care Gică Hagi a ales să investească în copii

Hagi consideră că tinerii jucători români nu sunt cu nimic mai prejos decât oricare alții, din alte țări. În opinia sa, ambiția face diferența.

„Nu cred că ați uitat că am fost școlit afară, la cele mai mari cluburi din lume, Barcelona și Real Madrid, care mi-au schimbat modul de a vedea lucrurile. Orice este posibil dacă ești pregătit de muncă și de luptă.

Să te duci să muncești, să te lupți. Totul e posibil. Să nu-mi zică nimeni că România nu are copii, talent sau nu putem să ajungem cei mai buni.

Eu încă am speranță și ați văzut în vară că se poate. În vară, tot ce-am zis, s-a împlinit. E loc și de mai bine”, a completat Hagi.

Olanda, modelul lui Hagi: „Pe acești piloni am creat Academia”

Fostul număr 10 al naționalei a dezvăluit ce academii din Europa l-au inspirat în crearea proiectului de la Ovidiu.

„(n.r. - modelul de academie) Când ești mic, încerci să înveți foarte mult, să fii deschis. La vârsta mea, cred că trebuie să vorbesc despre ce am făcut eu.

M-am născut cu Ajax-ul din 1970, care mi-a demonstrat că o țară atât de mică, ca dimensiune, poate să producă jucători enormi. A fost un exemplu pentru mine, că se poate. Mi-a plăcut Olanda, „portocala mecanică”, ce juca un fotbal perfect.

Pe acești piloni mi-am creat viziunea că se poate. După aceea, am ajuns la acele două cluburi foarte mari, care mi-au întărit convingerea că poți să fii cel mai bun.

Toți antrenorii m-au influențat, fie că vorbim de Cruyff, de Lucescu, de nea Imi (n.r. - Emerich Ienei). Uitați lista acolo. Sunt un tip de om deschis să învăț, înnebunit să progresez. Îmi doresc lucrul acesta să învăț, să devin mai bun.

Farul este un club complet și trebuie să devină un club european. Și academia, și Farul, trebuie să ajungă europene. Trebuie să facem tot posibilul. Gică Hagi

Hagi a „driblat” întrebările incomode

Întrebat despre lipsa de implicare a oamenilor politici în dezvoltarea sportului din România, Hagi a evitat „impactul”.

„(n.r. - despre lipsa facilităților din România) La Constanța există facilități de nivelul cel mai mare. O să vizitați baza și hotelul, o bază sportivă modernă, construită după revoluție, de cineva care a jucat fotbal.

Nu știu dacă sunt mulți care au reușit asta în lume. Mai ales acolo, în primii 100. Deci, dacă se dorește, se poate. La Constanța există tot ce e nevoie. Totul pleacă de la infrastructură, de la copii. Să investești în copiii, ca să ajungi mare la un moment dat. Așa cum echipa României a ajuns mare la EURO, în vară, de a unit o țară”, a declarat, zâmbind, Gică Hagi.

Se așteaptă stadionul din Constanța

Din ultimele informații primite de către conducătorii clubului constănțean, în luna octombrie ar urma să se deblocheze procesul de construire a stadionului din Constanța, din Primăverii.

„Important este că lucrurile merg într-o direcție bună. Important este ca echipa națională a României să meargă la Mondialele din 2026 și să aibă evoluții bune.

La juniori avem cele mai multe trofee din țară. În ultimii 15 ani, am dat cei mai mulți jucători la echipele naționale. La echipa mare, de când suntem Farul, am câștigat campionatul. A venit poate prea repede, dar am arătat că se poate. Dacă va fi totul cum trebuie, nimic nu este imposibil.

Farul era singurul club mondial, oraș-portuar, care nu câștigase campionatul. Farul este acolo, a câștigat campionatul. Sunt mândru de lucrul acesta”, a completat Hagi.

Ce înseamnă, de fapt, HAGI

Gică a găsit și o explicație pentru acronimul numelui său.

„ H, înseamnă harnic, A înseamnă ambițios, G înseamnă generos, pentru că Dumnezeu mi-a dat multe, și I înseamnă iute .

Știți că uneori mă mai iau și cu voi, mai zic. Știți că eu sunt iute, sunt machidon. Și pe teren, și-n afară. Am vrut să fiu cel mai bun, am transmis acest lucru colegilor și toți am fost buni.

200 de copii la Elită și 400-500 la Academie. Din cei 200, îi selectăm pe cei mai buni, pentru a le asigura masă-casă-școală. Chiar dacă sunt sau nu constănțeni.

Încercăm să facem o nouă strategie de a lucra, de a ne adapta la cerințele europene. La noi nu contează numărul, chiar dacă, așa cum am zis, contează calitatea.

De jos avem volum foarte mult, iar când ajungem la 14-16-18 ani, deja sunt mai puțini. Unul pe fiecare post, pentru fiecare vârstă. Nu mai mulți, deoarece vrem să fim cât mai direcți, cât mai pragmatici. Și din șase categorii, eu îl aleg pe cel pe care-l consider mai bun. Practic, e calitate. Nu doar cantitate. Până la 14 ani este cantitate pentru a descoperi aptitudinile. După aceea, ține de noi, dar și de el, pentru că trebuie să vrea Gică Hagi

Hagi îi e recunoscător lui Dumnezeu

Hagi a fost extrem de emoționat la eveniment, cum rar lasă public să se vadă. L-a amintit de câteva ori pe Dumnezeu în discursul său și s-a declarat cel mai fericit.

„ Sunt în ziua cea mai fericită a vieții mele, în care mă simt împlinit. Am făcut ce trebuie. Nu vreau să vorbesc astăzi despre ce lipsește .

Nimic nu lipsește. Dumnezeu mi-a dat de toate. Sper să mai am energie să duc mai departe, să pot să sprijin, pentru că și alții m-au sprijinit pe mine”, a declarat emoționant Hagi.

Vânzări sau trofee?

Hagi și-ar dori o balanță între vânzarea jucătorilor talentați, valoroși, și păstrarea acestora pentru îndeplinirea obiectivelor.

„(n.r. - fotbaliști de vânzare sau pentru trofee?) Singura strategie este să devenim cei mai buni. Și jucătorii trebuie să devină cei mai buni. Nu există altceva. Cu gândul ăsta muncim toți.

Așa e la fotbal. E market. Toți suntem acolo. A cumpăra și a vinde face parte din joc. Important este să știi să o faci. Mai voiam să mai zic ceva, dar noi nu avem bani de cumpărat. Noi trebuie să formăm.

Și Barcelona sau Real Madrid vând. Fotbalul e un business. Din 1990, toată lumea a luat un drum: crearea unui brand care se vinde. Există un market, televiziune, marketing, ticketing, abonați, cum fac toți în lume. Un lucru normal.