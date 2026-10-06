Gică Hagi, într-un moment de răscruce, similar cu cel din 2001, după ce a ratat calificarea la Mondial.

A părăsit naționala atunci pentru că nu s-a simțit susținut. La fel simte și acum, după 4 eșecuri în Liga Națiunilor.

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În urmă cu aproape 25 de ani, pe 14 noiembrie 2001, naționala pregătită de Gică Hagi, aflat la prima misiune ca antrenor, nu reușea să învingă Slovenia și era eliminată în barajul Campionatului Mondial.

Nu ajungea la CM 2002 după 1-2 (d) și 1-1 (a) în play-off.

Hagi, în 2001, nesusținut de FRF: „ M-au lăsat singur în vestiar”

Atunci, selecționerul în vârstă de 36 de ani își dădea demisia imediat. A fost dezamăgit că Mircea Sandu, președintele FRF, nu a venit în vestiar după acel egal din Ghencea să-l susțină, să sprijine echipa.

Și nimeni din FRF nu a dat o declarație oficială la acea vreme, la sfârșitul partidei, că vrea să continue cu Hagi pe bancă.

A fost explicația despărțirii abrupte a lui Hagi în 2001. „M-au lăsat singur în vestiar. Ce rost avea să mai continui”, avea să spună el mai târziu.

Giovanni Becali și-a reamintit de curând ce s-a întâmplat.

„După ce nu se califică, pleacă. Îmi dă telefon: «Giovanni, eu nu mai continui». Era supărat, de ce nu a coborât Mircea Sandu la vestiar” , a declarat agentul pentru Fanatik.

Hagi arată spre FRF: „Nu eu trebuie să vorbesc. Ce să vă zic eu, nu depinde de mine”

Nici acum, FRF nu l-a susținut public după aceste patru înfrângeri din Liga Națiunilor.

De aceea, Hagi (61 de ani) sugerează că discuția de peste două zile cu președintele Răzvan Burleanu va fi decisivă.

Din tot ce a spus la ultima conferință, reiese un lucru: nu e convins că FRF îl vrea în continuare.

„O să am o discuție cu cine trebuie și vedem drumul pe care mergem. Dă-mi două zile!”, a declarat el luni noapte, la Arena Națională, după 0-1 cu Suedia.

Nu s-a oprit. „Eu sunt angajat și am pierdut patru meciuri. Vom avea o discuție. Dacă e bine, mergem mai departe. Nu eu trebuie să vorbesc, ce să vă zic eu, că nu depinde de mine”.

S-au spus atât de multe în aceste zile de numele ăsta care-i în fața dumneavoastră... Mă duc și eu să reflectez, să am o discuție cu cine trebuie Gică Hagi, selecționerul României

Ce îl macină pe Hagi: „Dacă conducerea mă dorește, putem face ceva. Dacă nu…”

Întrebat dacă a avut același sentiment și în urmă cu 25 de ani, a replicat:

„Am pierdut patru meciuri, trebuie să tac, am vorbit oricum foarte mult”.

Și a subliniat ce îl macină: „Dacă conducerea mă dorește, putem face ceva. Dacă nu…”.

I s-a spus că și FRF dorește schimbarea pe care o vrea și el. „Probabil, întrebați-i!”, a răspuns.

Concluzia: „În două zile, veți afla. Nu fac conferință, mă duc să vorbesc cu conducerea”.

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