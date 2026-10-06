Nu mai vreau să aud „cu sau fără Hagi" și „lăsați-mă să dorm o noapte".

Aștept hotărâre, nu incertitudine. Să spună clar selecționerul că își dorește să continue.

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De când a revenit la națională, după 25 de ani, Gică Hagi a spus tare, să audă toți: "Da, se poate".

Dar știa că va fi un drum cu multe momente dificile, pentru ca această echipă să joace așa cum vrea el, cu „mentalitate de campioni".

Mintea e cel mai greu de modelat. Cere timp, uneori mult timp.

A fost prea mult „cu sau fără Hagi"

Tocmai pentru că știa, m-a surprins, nu, m-a șocat reacția selecționerului după înfrângerea cu Bosnia.

Și acel mesaj a fost repetat de atunci și cu Polonia, și la returul cu Suedia.

Gică Hagi, în timpul meciului cu Suedia (0-1). Foto: Raed Krishan

Am tot auzit în ultima săptămână „cu sau fără Hagi", „lăsați-mă să dorm o noapte", „dacă merg în continuare", „dacă n-o fac, mă duc acasă", „când am senzația că s-a terminat, plec".

A fost prea mult.

În fiecare clipă, a sugerat că își poate da demisia ziua următoare.

Nu poți anunța schimbări radicale pe termen lung, dar la primele înfrângeri să spui că renunți!

Vreau să-l văd decis. Hagi nu e un simplu „angajat"

Mă aștept la altceva de la Hagi. Nu mai vreau această stare de incertitudine, de ceață. O stare care s-ar putea transmite și jucătorilor. Și ei s-ar putea întreba la fel ca noi toți: „Dacă pleacă?".

Nu poți anunța transformarea naționalei, nu poți crea acea „mentalitate de campioni" cu incertitudine. Azi sunt, dar fug dacă pierd patru meciuri.

Vreau să-l simt hotărât. Să afirme „eu sunt selecționerul României și nu plec nicăieri".

Fără „cu Hagi, fără Hagi", „nu contează Hagi” sau „lăsați-mă să reflectez".

Are patru înfrângeri, însă știam de la început că Liga Națiunilor va trebui sacrificată pentru a crea ceva. Chiar dacă el ne zicea că vrea 12 puncte din 12 în primele patru meciuri si vrea să câștige grupa. Era imposibil. Suedia, Bosnia și Polonia sunt toate mai bune ca noi acum.

Ne zice că nu el decide dacă rămâne și „eu sunt angajat", însă nu e doar un „angajat". Hagi nu poate fi niciodată un simplu „angajat" la federație.

Fără ambiguitate! Fără să aștepte discuții la FRF

Mi-ar fi plăcut să anunțe clar, imediat după cele patru înfrângeri, că vrea să continue, să nu mai existe niciun strop de ambiguitate din partea lui.

Fără să mai aștepte discuțiile „de peste două zile", analiza la FRF.