Universitatea Cluj și Farul Constanța au terminat la egalitate, scor 1-1, duminică, la Cluj, într-o partidă din etapa #15 din Liga 1.

După meci, antrenorul „marinarilor”, Gică Hagi (59 de ani), s-a arătat mulțumit de deznodământul partidei.

În urma acestui rezultat, U Cluj rămâne pe prima poziție, cu 30 de puncte adunate în cele 15 jocuri.

De partea cealaltă, Farul rămâne pe locul 12, cu 17 puncte, la trei în spatele celor de la FCSB (care are două meciuri mai puțin disputate), ocupanta locului 6, ultimul ce duce în play-off.

I-a revenit zâmbetul lui Hagi: „Echipa e conectată”

Farul lui Gică Hagi a început să lege rezultatele pozitive. După succesul împotriva Universității Craiova, scor 3-2, a venit un egal, 1-1, pe terenul liderului U Cluj.

Așadar, pare că „marinarii” au trecut cu bine peste umilința cu Rapid, din Giulești, scor 0-5, dar și peste eșecurile surprinzătoare cu Gloria Buzău (0-1), FC Botoșani (0-1) sau Unirea Slobozia (0-1).

Hagi s-a declarat mulțumit de efortul jucătorilor său, dar nu în totalitate de rezultatul final, deoarece țintea cele trei puncte.

Cu toate acestea, jocul nu i-a oferit speranțe reale pentru a obține succesul, mai ales prin prisma evoluției din repriza a doua, când constănțenii au fost dominați.

„Prima repriză am jucat foarte bine, păcat că facem una în plus, am avut multe recuperări. Una în plus adică în loc ca jucătorul să joace mingea, mai face o atingere în plus, până o pierde.

Trebuie să jucăm mai bine între linii, în a doua repriză au venit mai mult peste noi, nici schimbările nu au fost...

De efort sunt mulțumit, de rezultat nu, pentru că voiam să câștigăm, ne doream, aveam nevoie de victorie, dar știam că întâlnim o echipă în formă, care are încredere în ea.

Am zis că trebuie să muncim, să o facem mai bine, să fim mai responsabili și să producem rezultate. Cred că am pierdut niște meciuri ușor la început de campionat. Acum, echipa e conectată”, a declarat Gică Hagi la Prima Sport.

Hagi: „Clujenii au făcut un tur foarte bun”

Gică Hagi l-a lăudat pe fostul său coleg de echipă națională, Ioan Ovidiu Sabău, care a transformat-o pe U Cluj într-o formație cu adevărat redutabilă.