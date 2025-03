Dinamo - FCSB 1-2. Gigi Becali (66 de ani), patronul campioanei, a fost încântat de reușita lui Baba Alhassan, care a adus cele 3 puncte în derby.

L-a remarcat și pe David Miculescu, însă nu i-a iertat pe Ștefan Târnovanu și Andrei Gheorghiță.

Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de evoluția lui Târnovanu, despre care spune că l-ar fi scos din echipă, dacă ar fi primit gol la eroarea uriașă de la 1-1.

Dinamo - FCSB 1-2 . Gigi Becali, bulversat de Târnovanu: „Dacă era gol, la revedere!”

„Gheorghiță nu mai e cel de la început, s-a văzut când a intrat Toma, s-a schimbat jocul. Gheorghiță trebuie să înțeleagă că are talie, are tehnică, dar fotbalul are două faze. Trebuie să fie mai agresiv și ofensiv, și defensiv. E ca Cisotti la început, când se ascundea de minge.

Târnovanu... Păi cum să faci așa ceva? Pai tu distrugi echipa, poți să pierzi un campionat dintr-o prostie ca asta. Oricum n-ai habar să joci cu piciorul. Dacă era gol, la revedere, era afară din poartă. A făcut exact ca Vlad”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

VIDEO. Ratarea uriașă a lui Perica, după gafa lui Târnovanu

Becali a comentat în stilul caracteristic supergolul lui Baba Alhassan. Pe lângă ghanez, patronul FCSB i-a remarcat și pe Miculescu și Ngezana.

„Nu știu, dar parcă nu mi s-a mai întamplat așa ceva la fotbal, să văd golul înainte de a șuta jucătorul. Parcă vedeam dinainte că va da la poartă și va da gol.

El dă la poartă de fel, dar el n-are direcție bună, el dă peste poartă 2-3 metri, acum i-a ieșit. Bine, acum noi n-am avut vreo 4 jucători titulari, iar ei, în afară de greșeala lui Târnovanu, n-au mai avut alte ocazii.

Noi jocul l-am controlat, nu foarte sigur, nu cu precizie, dar l-am controlat. N-a fost o partidă reușită. Dinamo nu are o echipă rea, mie-mi pare rău că li s-au accidentat jucătorii.

Trebuie să-l remarcăm pe Miculescu, pentru gol și bara avută, apoi trebuie să-l remarc pe Ngezana care parcă a venit alt jucător de acolo de la Mondiale. A devenit un fundaș central care nu mai dă aiurea în minge, se mai învârte, se uită”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

VIDEO. Golul senzațional marcat de Baba Alhassan