„Meritam mai mult”  Eugen Neagoe , frustrat de eșecul cu CFR: „În afară de gol, nu-mi aduc aminte de o altă ocazie”

Gloria Buzău a fost învinsă de CFR Cluj, vineri seară, în Crâng, scor 0-1, într-o partidă din etapa #15 din Liga 1.

Antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe (57 de ani), consideră că echipa sa ar fi meritat cel puțin un punct din acest duel.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Virgiliu Postolachi, în minutul 67, cu mult noroc.

Louis Munteanu a trimis un șut-centrare în careul advers, pe jos, iar de acolo Dario Canadjija nu a reușit să respingă balonul decât în piciorul lui Virgiliu Postolachi, care a fost pe fază și a deviat subtil în plasa lui David Lazar.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat, cel puțin provizoriu, pe locul 2 în Liga 1, cu 23 de puncte, în timp ce Gloria Buzău este penultima, cu 13 puncte, la egalitate cu FC Hermannstadt, dar cu un meci mai mult disputat.

Eugen Neagoe: „Al doilea meci în care ne batem singuri”

Antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, consideră că elevii săi au jucat bine contra fostei campioane și ar fi meritat cel puțin un punct la capătul acestui duel.

Neagoe consideră că ardelenii nu și-au creat alte ocazii mari în afara golului, care să justifice obținerea celor trei puncte.

„O primă repriză foarte bună. O ocazie foarte mare, nu știu cum a reușit să respingă. Am intrat 0-0, CFR n-a avut nicio ocazia, dar în repriza a doua nu am mai făcut jocul bun. Multe fragmentări, a venit și acea fază.

Al doilea meci la rând când ne batem singuri. Etapa trecută un autogol, acolo o pasă a noastră. Eu sunt mulțumit de efortul jucătorilor, de joc. Am întâlnit un adversar puternic, bun.

Nu mai contează ce s-a întâmplat. A fost greșeala noastră. Trebuia să fim mai atenți și să respingem, deoarece era mingea la noi. Nu era o fază lucrată de CFR.

Eu discut individual cu toți jucătorii, în funcție de timp. Și el (n.r. - Budescu), și ceilalți au făcut un joc bun. A fost acea greșeală, în rest, nu știu dacă CFR a mai avut ocazii. Posibil, dar eu nu-mi aduc aminte să scoată Lazar ceva formidabil. Când joci cu CFR, orice greșeală te poate costa. Noi am făcut una și ne-a costat.

Nu doar că-mi doream mai mult. Cred că și meritam mai mult. Dacă mă refer la ultimele două etape consider că trebuia să avem mai multe puncte ”, a declarat Eugen Neagoe, la Prima Sport.

Budescu pune totul pe seama ghinionului

De asemenea, experimentatul jucător al Buzăului, Constantin Budescu, consideră că norocul a făcut diferența de partea CFR-iștilor în acest duel.

„Nu am avut nici noroc, iar ei ne-au înscris dintr-o fază care nu spunea nimic, dintr-o deviere. Au avut noroc.

Nu știu ce s-a întâmplat Am încercat să jucăm la fel, să câștigăm meciul. Am alergat după alergare, dar nu s-a întâmplat. Asta a fost.

Și la Arad am arătat foarte bine, dar am ratat mult și n-am venit cu nimic de acolo. Și bătuți, am avut și două penalty-uri nedate. Nu suntem respectați, suntem echipa mai mică și probabil așa judecă arbitrii.

Și în această seara au fost câteva faze la limită. Nu știu, poate nu au văzut. Noi încercăm să ne salvăm de la retrogradare. Suntem printre puținele echipe care avem salariile la zi și sperăm să o scoate la capăt”, a completat și Constantin Budescu, la Prima Sport.